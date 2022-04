Brandenburg an der Havel: Betrunkener Autofahrer pustet 2,23 Promille

Brandenburg/H

Sturzbetrunken war ein Autofahrer am Sonntagmorgen mit seinem Wagen in Brandenburg an der Havel auf Tour. Polizisten stoppten den Fahrer um 6.19 Uhr in der Watstraße im Stadtteil Nord und ließen ihn pusten. Das teilte die Inspektion am Montag mit.

Lesen Sie auch Brandenburg an der Havel: Lauter Knall und Einbruch in Geschäft in der Steinstraße

Die Beamten der Frühschicht staunten demnach nicht schlecht, als der 43-Jährige auf einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille kam. Sie verboten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe durch einen Arzt an. Zudem erstatteten sie eine Strafanzeige.

Polizisten der Wache in Brandenburg an der Havel erwischen betrunkenen Fahrer

Die Polizisten hatten mit einer Verkehrskontrolle begonnen, weil der Mann wohl auffällig fuhr und bemerkten dabei den Alkoholgeruch. Unklar ist, wie lange der schwer betrunkene Autofahrer schon mit seinem Fahrzeug in der Stadt unterwegs war.

Von MAZ