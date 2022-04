Brandenburg/H

Drei Alkoholfahrten stellten Polizisten am vergangenen Wochenende in Nord fest. Am Samstag kurz vor 4 Uhr rochen die Ordnungshüter erheblichen Atemalkohol bei einem 25-Jährigen Mercedesfahrer, den sie in der Werner-Seelenbinder-Straße angehalten hatten. Ein Pustetest ergab 1,61 Promille, teilte die Polizei am Montag mit.

Im Fritze-Bollmann-Weg fiel den Beamten einen ziemlich zügig fahrender Opel auf. Dessen Fahrer sei bei Verkehrskontrolle „nicht mehr nur der Sprache nicht mehr mächtig“ gewesen. Er habe deutlich Probleme gehabt, sich gerade auf den Beinen zu halten, notierte die Polizei.

Keinen besonders guten Start in die neue Woche hatte 53-Jähriger, den Polizisten am Montagmorgen in der Brielower Landstraße/Ecke Upstallstraße stoppten. Dieser Mann war durch seine zweifelhafte Fahrweise aufgefallen: Schlangenlinien, sehr langsames Fahren, Abwürgen des Motors.

„Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, war dieser gerade dabei einzuschlafen“. heißt es im Polizeibericht. Ein Test ergab hier 1,69 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände entschlossen sich die Polizisten die Fahrzeugschlüssel des Autos zu beschlagnahmen, um eine weitere Fahrt zu verhindern.

Von MAZonline