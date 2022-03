Brandenburg/H

Auf dem Radweg in der Upstallstraße ist am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer gestürzt. Er war in Richtung Brielower Straße unterwegs war, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Radler verletzte sich an der Hand. Eine ärztliche Behandlung lehnte er allerdings ab. Da der Mann einen unsicheren Eindruck erweckte, ließen ihn die Polizisten pusten. Nachdem dieser Test 2,06 Promille erbrachte, wurde dem Mann in der Polizeiinspektion Brandenburg eine Blutprobe entnommen.

Von MAZonline