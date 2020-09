Brandenburg/H

Das Opfer eines versuchten Raubes meldete sich am Samstag gegen 20 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er kurz zuvor in der Brandenburger Sparkassenfiliale des St.-Annen-Centers beim Geld abheben von zwei Jugendlichen (15 und 16 Jahre) aggressiv angesprochen und bedroht wurde.

Diese jungen Männer forderten in bedrohlicher Körperhaltung von ihm Bargeld und überkippten ihn anschließend mit Bier. Von einem, vor der Bank wartenden, zweiten Geschädigten forderten sie ebenfalls die Herausgabe von Bargeld.

Nur durch das Eingreifen von zufällig vorbeikommenden Wachschutzmitarbeitern, konnte eine weitere Eskalation verhindert werden und die Beschuldigten wurden bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden.

Der 16- jährige Beschuldigte, der bereits 1,97 Promille intus hatte, war auch im Gewahrsam gegenüber den Polizisten gegenüber weiterhin hochgradig aggressiv und musste bis zu seiner Ausnüchterung in der Zelle bleiben. Der andere Beschuldigte (15 Jahre) pustete sich auch auf 1,42 Promille, verhielt sich aber kooperativ. Vati und Mutti durften ihn daher von der Polizei abholen.

