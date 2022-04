Brandenburg/H

Das Projekt wird auch den einen oder anderen Straßenbahn- oder Bus-Muffel aus Brandenburg an der Havel in den Öffentlichen Personennahverkehr ziehen: Das Neun-Euro-Ticket kommt zum 1. Juni. Drei Monate können dann für jeweils neun Euro bis Ende August Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr genutzt werden.

„Ich bin dafür. Und wir arbeiten auch mit Volldampf an der Umsetzung. Ich sage aber auch: Wir befinden uns dabei im Blindflug“, erzählt Jörg Vogler, Chef der Brandenburger Verkehrsbetriebe (VBBr).

Jörg Vogler ist Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Für die Verkehrsbetriebe ist das Entlastungspaket mit einem riesigen Aufwand verbunden. Alle Automaten müssen umgestellt werden, Abrechnungssysteme werden verändert. Das Personal muss geschult und eine Kommunikationsstrategie erarbeitet werden. 1000 Fragen stünden im Raum. Wie kommen jene, die ein Jahresticket haben, an die prozentuale Rückzahlung?

Brandenburg an der Havel: Viele Fragen für Verkehrsbetriebe offen

Wie viele Mehrkunden erwartet das Brandenburger Bus- und Straßenbahnunternehmen? Wie reagiert man auf die rasant gestiegenen Diesel- und Stromkosten und die gleichzeitig zu erwartenden Mindereinnahmen?

„So wie ich das verstanden habe, ist das Thema irgendwann ohne Absprache mit dem Verkehrs- und dem Finanzministerium bei den Krisengesprächen der Koalition vom Himmel gefallen“, sagt Vogler. Und nun müssten die Verkehrsunternehmen die ganzen ungeklärten Fragen ohne Erfahrungswerte beantworten. Denn tatsächlich ist unklar, wie viele zusätzliche Fahrgäste das günstige Ticket den VBBr beschert.

Sommerfahrplan steht vor der Tür

Fakt ist: Die Sommerferien stehen vor der Tür, der Schüler – und damit weite Teile des Busverkehrs – fallen dann weg. „Wir stehen also zeitgleich vor der Umstellung auf den Ferienfahrplan“, erklärt Vogler. Das heiße: Eigentlich rechne das Unternehmen im Sommer mit deutlich weniger Fahrgästen, wegen der fehlenden Schüler und der Menschen, die gerade Urlaub machen.

Durch das attraktive Ticketangebot könnten aber auch vielmehr Menschen in Bus und Straßenbahn strömen. Vogler: „Ich habe aber gar keine Fahrer um das Angebot zu erhöhen. Die haben ja auch ihren Urlaubsplan.“

Gleichwohl sieht der VBBr-Chef trotz der vor seinem Unternehmen liegenden Probleme auch Chancen in dem Billigticket, das es möglich macht für neun Euro im Monat in allen Städten der Republik Busse und Bahnen zu nutzen: „Das wird deutlich machen, wie attraktiv der ÖPNV doch ist.“

Überfüllte Bahnhöfe und Züge?

Doch während ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie die VBBr mit den anstehenden Problemen klarkommen werde, sorgt sich der Verkehrsexperte Vogler um Großunternehmen wie beispielsweise die Deutsche Bahn.

Theoretisch ist es möglich, mit Regionalbahnen von Rostock bis nach München und zurück zu fahren. Das würde zwar ein paar Stunden länger dauern als mit dem IC oder dem ICE. Doch angenommen, eine Gruppe macht sich in den Ferien auf den Weg, ließen sich so schnell Hunderte Euro sparen. Für viele andere, die sowieso mit der Bahn unterwegs gewesen wären, würde die Fahrt nun zum Schnäppchen: „Das sind klassische Mitnahmeeffekte und wir haben keine Ahnung, welche gruppendynamische Prozesse wir damit auslösen.“

Zahlen werden analysiert

Noch kann Vogler nicht sagen, mit wie vielen Fahrgästen mehr er jetzt im Sommer rechnen werde. Er lässt jetzt die Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 analysieren und wird sich dann an einer Prognose versuchen.

Das Neun-Euro-Ticket, das am Automaten und in den Verkaufsstellen bezogen werden kann, muss im Übrigen den Vor- und Nachnamen des Besitzers tragen. Es gilt jeweils vom ersten bis zum letzten Tag des Monats um muss dann neu erworben werden. Auch wer sein Ticket erst am 20. Juni kauft, muss für die verbleibenden Tage neun Euro berappen.

Doch ein paar Fahrten mit der Straßenbahn oder eine längere Zugfahrt und die Nutzung der Öffis am Urlaubsort würden das Ticket auch bei wenigen Tagen Laufzeit schnell zu einem Schnäppchen machen.

Wer bezahlt mögliche Mehrkosten?

Was für die Verbraucher als Segen erscheint, könnte die Verkehrsbetriebe und damit die Stadt als Eigentümer schwer belasten. Denn rund vier Wochen vor dem Start immer noch nicht wirklich klar, wie die Betriebe das finanzieren sollen. 2,5 Milliarden Euro hat der Bund den Verkehrsunternehmen als Entschädigung für den finanziellen Ausfall zugesagt.

Aber: Das Bundesverkehrsministerium hat den Betrag auf diese Summe gedeckelt. Wenn aber die Brandenburger Verkehrsbetriebe jetzt überrannt werden wegen des Billig-Tickets und viel mehr Fahrten entstehen, bekommen die VBBr dennoch nur das Geld, dass ihnen aus dem 2,5 Milliarden-Topf im Vorfeld zugesagt wird. Auf dem Rest blieben die VBBr und damit die Stadt sitzen.

Im Besten Fall geht die Rechnung aber auf und die Kunden erkennen, was für ein Schatz ein funktionierender ÖPNV ist und bleiben Bus und Bahn nach den drei Monaten treu. Für diesen Fall, so sagt Vogler, müsse man sich rüsten und dann nicht gleich zu „den 100 Prozent Fahrkosten zurückkehren.“ Man wisse in Brandenburg an der Havel was man könne und woll als VBBr zeigen, dass man eine echte Alternative zum Individualverkehr bieten könne.

Von Benno Rougk