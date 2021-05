Brandenburg/H

Am Dienstagabend hat es in einem Büro auf dem Görden gebrannt. Das Feuer war gegen 21.30 Uhr in einem Gemeinschaftsraum des Gebäudes am Elisabethhof ausgebrochen. Die Polizei direkt nach den Polizeibeamten am Einsatzort ein und löschte das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Inventar des Raumes Feuer gefangen. Der entstandenen Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Auf dem Gelände des Bürogebäudes trafen die Polizisten einen 42-jährigen Mann an, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Von MAZ