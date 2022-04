Brandenburg an der Havel

Die Brandserie in Hohenstücken geht weiter. Erneut musste die Feuerwehr am Sonntag in den Brandenburger Stadtteil fahren. Und das gleich mehrmals. Ob es sich dabei immer um den selben Feuerteufel handelt, ist schwer zu sagen. Umso besorgniserregender ist das für Feuerwehr: „Es gab definitiv eine Häufung von Bränden in der letzten Zeit“, stellt Mathias Bialek von der Feuerwehr Brandenburg fest. Er hofft, dass sich keine Regelmäßigkeit fortführt.

Am Sonntagnachmittag hatten unbekannte Täter in Hohenstücken unter anderem eine Eiche entzündet. Der Baum brannte von innen komplett aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar erfolgreich löschen. Etwa drei Stunden musste sie jedoch wieder zum Beetzsee Center anrücken: In einer unverschlossenen Garage waren Sperrmüll und eine alte Couch entzündet. Die Feuerwehr konnte durch ein zeitnahes Löschen verhindern, dass der Brand auf eine weitere Garage übergriff.

Wenig später brannte Verpackungsmaterial in einem Stahlcontainer sowie ein Palettenstapel nur wenige Meter von der ersten Brandstelle entfernt. Einen größeren Schaden konnten die Einsatzkräfte verhindert. „Die Brände bewerten wir als Kleinbrände“, sagt der Brandmeister. Die Herausforderung sei dabei gewesen, dass mehrere Brände in kurzem Abstand aufeinander folgten. Personen waren aber zu keiner Zeit in Gefahr.

Mehrere gestapelte Holzpaletten und ein Stapel OSB-Platten brannten. Quelle: Rüdiger Böhme Meetingpoint

„Es ist schwer zu prognostizieren, wann und wo Brände stattfinden.“, sagt Mathias Bialek. Auch wenn sich die Einsätze der Feuerwehr in letzter Zeit gehäuft haben, reagiere sie nicht anders als üblich. „Dazu sind wir personell gar nicht in der Lage. Außerdem wären das nur Mutmaßungen.“

Die Polizei suchte noch am selben Abend nach Tatverdächtigen. Auch mit dem Polizeihubschrauber wurde das Gebiet durchsucht, sie fanden aber keinen Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, in denen auch zu klären ist, ob zwischen den einzelnen Bränden ein Zusammenhang besteht.