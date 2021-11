Brandenburg an der Havel - Brawag liefert kein Wasser an Bahnstromwerk in Kirchmöser

Es wäre ein Zusatzgeschäft für die Stadtwerke Brandenburg an der Havel und Brawag mit dem Betreiber des Bahnstromwerkes in Kirchmöser gewesen, nun steht fest: Es fließt kein Wasser ins Kraftwerk.