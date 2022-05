Brandenburg/H

Beim Havelfest 2022 wollen die Stadtwerke Brandenburger Vereine unterstützen. „Unsere Bühne für Euer Engagement“ lautet das Motto. Die Bühne des Versorgers am Heine-Ufer soll anderen Initiativen zur Verfügung gestellt werden.

Im Juni ist es nach zwei Jahren Pause wieder so weit: Das Havelfest findet statt. Auf der Bühne am Heine-Ufer treten unter anderem Nico Santos und Stefanie Heinzmann auf. Einige Stunden am Festsonntag wollen die Stadtwerke den Vereinen ein Podium bieten.

Aktion für Vereine aus Brandenburg an der Havel

Der Festsonntag, 19 Juni, ist wieder Vereinstag. „Von Tanz und Akrobatik über Musik bis hin zu Theater kann alles dabei sein“, sagt Heide Traemann, Sprecherin des Unternehmens. Von 14 bis 17 Uhr stehe die Bühne für Sportvereine und kulturelle Initiativen zur Verfügung.

Vereine, die sich präsentieren möchten, aber nichts mit der Bühne anfangen können, haben die Gelegenheit, am Festsonntag einen Stand auf der Wiese aufzubauen, heißt es weiter.

Stadtwerke Brandenburg an der Havel unterstützen Initiativen

Die Stadtwerke Brandenburg stellen auf dem Havelfest außerdem ihre Spendenplattform Havelcrowd zur Verfügung, um Menschen und Initiativen zu unterstützen. „Wer für die Umsetzung seiner Herzensidee noch Unterstützung sucht, kann sein Projekt nicht nur auf der Havelcrowd, sondern auch live auf der StWB-Bühne vorstellen und schon vor Ort die ersten Spendengelder einsammeln“, teilt Traemann mit. Mehr Infos zur Spendenplattform gibt es außerdem auf www.havelcrowd.de.

Wer mit seinem Verein die Bühne nutzen möchte, kann sich bis zum 10. Mai per Mail bei events@stwb.de melden. Für die Havelcrowd kann man sich bis zum 15. Mai unter dieser Mail-Adresse melden.

Von Helene Damaschke