Brandenburg/H

Am Mittwochabend brannte es in einer Gartensparte in der Otto-Sidow-Straße in Brandenburg an der Havel. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht abschließend geklärt.

Als die Polizei eintraf, war in der Gartensparte niemand vor Ort. Ein leerstehender Bungalow brannte trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr bis auf die Grundmauern nieder.

Umliegende Gebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei führte später eine Spurensicherung durch und nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

Von MAZ