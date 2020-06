Brandenburg/H.

Feuer und Rauch über der Wilhelmsdorfer Landstraße am Freitagnachmittag um 15.40 Uhr. Dort kamen die Feuerwehr und Polizei in einer Gartensparte zum Einsatz. Nach vorliegenden Erkenntnissen brannten am Einsatzort zwei dicht nebeneinanderstehende Bungalows und ein Nebengebäude.

Die Rettung musste einen Mann, der Besitzer eines Bungalows ist, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Wilhelmsdorfer Landstraße.

Nach dem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahmen Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Die Schadenshöhe, soviel scheint sicher, beträgt mehrere 10.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Von MAZ