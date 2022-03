Brandenburg/H

Eine Vollbremsung mit schlimmen Folgen: Der Fahrer eines Linienbusses musste am Dienstagnachmittag dermaßen kräftig in die Eisen steigen, dass Fahrgäste stürzten und sich verletzten. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Bus wollte von der Busspur der St.-Annen-Straße in die Bushaltestelle einfahren, als ihm ein Pkw die Vorfahrt nahm. Der Busfahrer hatte alle Mühe, einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dadurch kamen mehrere Fahrgäste zu Fall. Drei Passagiere wurden leicht, eine Frau schwerverletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrgäste und brachten alle vier in Krankenhäuser.

Der Unfallverursacher ist flüchtig. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 03381/5600.

Von MAZonline