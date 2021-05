Brandenburg an der Havel: CDU will Vizelandrat Thomas Barz als neuen Finanzbeigeordneten

Brandenburg/H

Lange haben die CDU-Spitzen dichtgehalten, wer denn nun ihr Kandidat für den Posten des Beigeordneten mit CDU-Parteibuch ist, dem das Finanzressort unterstehen soll, das zu verwalten man der SPD die Eignung absprach. Nur wenige Mitglieder des CDU-Kreisvorstandes waren in die Pläne von CDU-Chefin Dietlind Tiemann und Oberbürgermeister Steffen Scheller eingeweiht.

Nur der Umstand, dass er Kämmerer in Sachsen-Anhalt sei, war bekannt. Doch während in der Nacht zu Samstag die Ausschreibungsfrist endet, ist klar, wer der Kandidat der CDU ist. Die Stelle des Finanzbeigeordneten, dem auch Feuerwehr und Rettungswesen unterstehen, soll mit Thomas Barz besetzt werden. „Ja, ich habe mich am 27. Mai um die Stelle beworben“, bestätigte Barz entsprechende Informationen der MAZ.

Barz, 1974 in Brandenburg geboren, hat 1992 sein Abitur an der Goethe-EOS am Wredowplatz gemacht. Er ist das, was man einen Verwaltungsprofi nennt. Derzeit ist er Vize-Landrat im Landkreis Jerichower Land. Davor war er Bürgermeister der Stadt Genthin und ist Ehrenbürger der Gemeinde Schopsdorf, wo er auch lebt.

Freitagvormittag hat er seinen Landrat über seine Pläne und die der örtlichen CDU informiert. Das dürfte im Nachbarbundesland, das sich im Landtagswahlkampf befindet, für ein politisches Beben sorgen. Dort waren die Ambitionen von Barz nicht bekannt, obschon er dem Landkreis und der Stadt Genthin Einwilligungserklärungen ausgestellt hat, dass die Stadt Brandenburg seine Personalakte einsehen darf.

Kein Unbekannter in der Region: Thomas Barz mit Ex-Minister Jörg Vogelsänger (vl.) Quelle: Archiv/Bürstenbinder

Vergleicht man die Ausschreibung auf der Stadtseite für den „Beigeordneten 2 (m/w/d)“ mit der Vita von Thomas Barz, dürfte es kaum Bewerber geben, deren Profil besser passt: Gefordert sind ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise in den Bereichen Verwaltung, Recht, Politik oder BWL. Barz hat Betriebswirtschaft und Informatik an der Uni Potsdam im Grundstudium belegt, hat einen Abschluss als Diplom-Rechtspfleger und war über Jahre am Brandenburger Oberlandesgericht tätig.

Lange Jahre in der Havelstadt tätig

Er war Sachgebietsleiter der Landesjustizkasse und bis 2013 für den Haushalt und das Personalbudget des OLG zuständig. Von 2013 bis 2018 war er Bürgermeister der Einheitsgemeinde „Stadt Genthin“ und ist seit Mai 2018 Vize des Landrats im Jerichower Land. Dort unterstehen ihm auch die Fachbereiche Finanzen und Ordnung sowie – was für einen Truppführer der FFW Schopsdorf nicht überrascht – der Brand- und Katastrophenschutz.

Über Sachsen-Anhalt hinaus bekannt geworden war Barz durch sein Engagent 2013 zu Beginn seiner Amtszeit in Genthin beim Jahrhunderthochwasser. „Bis heute waren es drei Wochen, die prägend waren“, sagte er. Und: „Ich bin fest davon überzeugt, dass damals die gesamte Region zusammengewachsen ist.“ Damals sei fast jeder über seine Kräfte hinausgegangen. Stadt, Stadtrat und Verwaltung hätten zusammen gezeigt, was man schaffen kann.

„Will in meine Heimatstadt zurück“

Warum Brandenburg an der Havel? „Grundsätzlich war es immer mein Lebensziel, irgendwann in meine Heimatstadt zurückzukehren“, sagt Barz der MAZ. Nun ergäbe sich die Möglichkeit, „beruflich deutlich früher zurückzukehren.“ Die Entwicklung der Stadt der letzten Jahrzehnte könne sich „mehr als sehen lassen“.

Gleichwohl stehe Brandenburg an der Havel vor großen Herausforderungen. „Da ich in der Kommunalpolitik seit 20 Jahren wirke, wäre es mir eine große Ehre, meiner Heimatstadt dabei zu dienen.“ Insoweit würde es ihn freuen, wenn Oberbürgermeister Steffen Scheller, der das alleinige Vorschlagsrecht hat, und die Stadtverordneten „mir ihr Vertrauen geben.“

Stetiger Aufstieg

Schaut man auf seine Vita, dann fällt auf: nach mehreren erfolgreichen Jahren im Amt kam immer der Aufstieg. „Ich bin immer schon der Auffassung gewesen, dass es – egal wo – höchstens zwei Amtszeiten geben dürfte, egal ob Bürgermeister, Stadtrat oder Landtag“, sagte Barz schon 2018. In dem kleinen Zirkel derer, die von der Bewerbung des Vize-Landrats wussten, soll relativ offen darüber geredet worden sein, dass Barz durchaus ein Kandidat für das OB-Amt sein könne, falls Steffen Scheller in Zukunft andere Pläne habe.

Bis zuletzt hatte die CDU versucht zu verhindern, dass der Name ihres Kandidaten das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Zuletzt hatte wiederholt der frühere CDU-Stadtverordnete Ralf Weniger versucht, bei seinen Leuten, aber auch bei der SPD und den Freien Wählern, für seine Bewerbung Unterstützer zu finden. Das war bei diesen auf Befremden und Sorge gestoßen, wie SPD-Chef Daniel Keip in der Koalitionsrunde deutlich gemacht haben soll. In der Folge dessen begann der Name Thomas Barz zu zirkulieren.

Drei Kandidaten für die Koalition

Nun stehen die drei Kandidaten für die drei Beigeordnetenstellen offenkundig fest: Für Wolfgang Erlebach, der seinen Posten als Sozialbeigeordneter schon geräumt hat, schicken die FW den in Rathenow lebenden Uwe Freimuth (MAZ berichtete) ins Rennen, der sich bei Tiemann und Scheller bereits vorgestellt hat und als gesetzt gilt. Die SPD hat Daniel Keip als Beigeordneten für Ordnung, Sicherheit, Personal und Kultur als Nachfolger von Michael Brandt ins Rennen geschickt. Die CDU will das wichtige Finanzressort nun also mit Thomas Barz besetzen.

Schon jetzt haben die anderen Fraktionen Widerstand gegen die Vorabsprachen angekündigt. Auch der Umstand, dass ausschließlich Männer die Stadt führen sollen, hat bereits für Protest gesorgt.

Von Benno Rougk