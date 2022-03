Brandenburg/H

Am Freitag, 18. März, 19 Uhr, startet die Konzertreihe „Offene Fenster“ in eine neue Saison. Der Jazzpianist Christian Grosch gestaltet im Jahr 2022 wieder regelmäßig Improvisationskonzerte in der Brandenburger Altstadt. Das erste Konzert findet im Saal des Interkulturellen Zentrums am Gotthardtkirchplatz 10 statt.

Dort bleiben die Fenster während des Konzerts zwar geschlossen, jedoch im musikalischen Sinn offen: Grosch spielt frei improvisierte Kompositionen am Flügel, live zu hören im Moment ihres Entstehens. Niemand, auch der Musiker selbst nicht, weiß vorher, was passieren wird. Die Musik bleibt offen in alle musikalischen Richtungen.

Neu in diesem Jahr sind die Sonderkonzerte „Offene Fenster – International“ und „Offene Fenster – In Contact“. Jedes fünfte Konzert treten dabei Gastmusiker mit Christian Grosch in den musikalisch-improvisatorischen Dialog. So wird am 1. April der international bekannte Nay- und Kawalaspieler (arabische Bambusflöte) Mohamad Fityan in die Havelstadt kommen.

Im Juni folgt dann der Jazzschlagzeuger und Percussionist Enno Lange aus Dresden, im Oktober Almut Schlichting am Baritonsaxofon und zum Jahresausklang im Dezember der Trompeter und Flügelhornist Marcus Rust.

Der Eintritt zu den „Offene Fenster“-Konzerten ist frei. Zum Konzert am 18. März gilt die 3G-Regel. Die Konzerte können jeweils auf dem Youtube-Kanal „Offene Fenster – Christian Grosch“ nachgehört werden.

