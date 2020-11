Brandenburg/H

Das Gesundheitsamt informiert an diesem Freitag über Corona-Fälle in weiteren Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel. Demnach liegen leider weitere positive SARS-CoV-2-Nachweise vor.

Nach offiziellen Angaben betreffen die jüngsten Ansteckungen die Klasse 6a der Magnus-Hoffmann-Grundschule in Kirchmöser. Es handelt sich um einen Jungen, dessen Mutter stzarke Symptome hat, auch das Kind entwickelt diese. Aufgrund des „dringenden klinischen Verdachts“ sei durch Amtsärztin Tatjana Wegert die sofortige Quarantäne angeordnet worden, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Außerdem trifft das Virus einzelne Gruppen in den Kindertagesstätten „Nordmännchen“ in der Nikolaus-von-Halem-Straße, „Knirpsentreff am Berg“ in der Venise-Gosnat-Straße und „Schritt für Schritt“ in der Max-Herm-Straße.

Keine Komplettschließungen

Da nach ersten Erkenntnissen eine Klasse und einzelne Gruppen betroffen sind, wird derzeit nicht von einer Komplettschließung der Einrichtungen ausgegangen, teilt die Stadtverwaltung an diesem Freitag mit.

Ob es dabei bleibt, hänge aber von den derzeit laufenden Ermittlungen zu den Kontakten und der Information der Eltern durch das Gesundheitsamt ab.

Die Amtsärztin könnte entsprechend den Ergebnissen aber immer noch eine umfassende Quarantäne für die jeweiligen Einrichtungen für erforderlich halten und entsprechende Anordnungen treffen.

