Brandenburg/H

Nach acht Jahren mit Frank-Walter Steinmeier als SPD-Bundestagsabgeordnetem für die Region ist es in Brandenburg an der Havel nicht mehr ungewöhnlich, wenn Außenminister der Havelstadt einen Besuch abstatten.

Heiko Maas, Außenminister von Deutschland, spricht am 2. September 2020 im Auswärtigen Amt. Quelle: AFP POOL

Anzeige

Doch auf den Besuch von Heiko Maas hatten sich Oberbürgermeister Steffen Scheller und sein Team ebenso gefreut wie Georg Birgelen, der Leiter des Aufbaustabes für das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA). Am kommenden Montag, 28. September, wollte Maaß die Stadt besuchen und sich ein Bild von den Aufbauarbeiten der Behörde machen, die in einigen Jahren mehrere hundert Arbeitsplätze in der Stadt haben soll und deren Errichtung der Bundestag vor einiger Zeit beschlossen hatte.

Weitere MAZ+ Artikel

Erster Test negativ

Doch Außenminister Heiko Maas hat sich in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sich ein Personenschützer von ihm mit dem Virus infiziert hat. Wie das Auswärtige Amt mitgeteilt hatte, sei der erste Test bei Maas Mittwoch negativ ausgefallen.

Es werde nun geklärt, ob weitere Personen betroffen und welche Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen seien. Eine Jordanienreise hat Maas bereits abgesagt. Es nicht das erste Mal, dass die Lungenkrankheit Mitglieder der Bundesregierung ins Homeoffice verbannt.

Alles schon vorbereitet

Auch Kanzlerin Angela Merkel arbeitete im März wegen einer Corona-Infektion ihres Impfarztes von zu Hause. Wie lange Maas in seiner Wohnung in Berlin bleiben muss, ist unklar. Man werde sich bei der Länge der Quarantäne an die Regeln des Infektionsschutzgesetzes halten, hieß es dazu aus dem Auswärtigen Amt.

In der Stadt Brandenburg war schon alles vorbereitet für die Stippvisite. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte zugesagt, den Außenminister zu begleiten. Hieß es Mittwoch noch, der Termin werde stattfinden und vom einem Staatssekretär des Außenamtes besetzt, wurde die Stadtverwaltung am Donnerstag unterrichtet, dass der Besuch des Außenministers auf Ende Oktober verschoben werde.

Besuch mit Woidke im Klinikum

Wie Scheller auf Nachfrage sagt, hoffe er, dass zumindest der Besuch Woidkes nicht verschoben werde. Mit dem Ministerpräsidenten will er zusammen auch das Städtische Klinikum besuchen und über die Medizinische Hochschule reden, für deren Unterstützung sich Woidke stark gemacht hatte.

Das BfAA wird zum 1. Januar 2021 im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes errichtet und nimmt seinen ersten Sitz während der Aufbauphase in der Kirchhofstraße. Das BfAA unterstützt die deutschen Auslandsvertretungen und das Auswärtige Amt bei Aufgaben, die spezielle Kompetenzen erfordern, zum Beispiel im Bereich Infrastruktur und der Bearbeitung von Visumanträgen.

Von Benno Rougk