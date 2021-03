Brandenburg/H

Das Impfzentrum in Brandenburg an der Havel wird in der kommenden Woche wieder auf Volllast laufen. Schon an diesem Sonnabend haben die Ärzte und Hilfsorganisationen im Stahlpalast knapp 600 Impfkandidaten versorgt, die ihre Termine wahrnehmen konnten.

144 Menschen bekamen den Impfstoff Astrazeneca und 430 den Impfstoff Moderna, gibt Rathaussprecher Jan Penkawa bekannt.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) äußert gegenüber den Hilfsorganisationen DRK, Johanniter Unfallhilfe und Arbeitersamariterbund seinen großen Dank dafür, dass sie das Zentrum umgehend wieder hochgefahren haben.

Astrazeneca und Moderna

Bekanntlich war die Impfung mit Astrazeneca in dieser Woche zeitweise ausgesetzt gewesen, während die Impfung mit Moderna weiterlief.

Von diesem Montag an werden im Stahlpalast täglich jeweils 430 Impfungen mit Astrazeneca und Moderna verabreicht. Entsprechende Termine wurden den Angaben zufolge vergeben.

Die Verwaltung hat die 7-Tage-Inzidenz in Brandenburg an der Havel mit 74,81 Fällen pro 100.000 Einwohner angegeben.

Kostenlose Teststellen

Parallel zu den Impfungen können sich Menschen an mehreren Stellen in der Stadt weiterhin auf eine mögliche Infektion mit dem Covid-19-Erreger kostenlos testen lassen.

Ohne Anmeldung möglich ist das von 10 bis 18 Uhr an der Rettungsstelle des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel in der Hochstraße 19. An den anderen Orten ist überwiegend eine Anmeldung notwendig und sind die Zeiten begrenzt.

Kostenlos getestet wird zudem im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof, in der Apotheke im Gesundheitszentrum, der Apotheke am Südtor, im DRK-Foyer der Sporthalle am Marienberg, in der Apotheke Nord und dem dm-Drogerie Markt in der Neuendorfer Straße.

Zeiten und Anmeldedaten sind auf der Internetseite der Stadt Brandenburg an der Havel hier zu finden.

Von Jürgen Lauterbach