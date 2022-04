Brandenburg an der Havel: Das Johanniter-Testzentrum hat neue Öffnungszeiten

Brandenburg/H

Die Teststation der Johanniter-Unfall-Hilfe am Universitätsklinikum in Brandenburg an der Havel hat seit Montag neue Öffnungszeiten: Getestet wird nun zwischen 9 und 18 Uhr. Für Schnelltests ist kein Termin erforderlich. Wer einen PCR-Test machen will, kann auf der Webseite www.etermin.net/Testzentrum-Johanniter oder per Telefon unter 03381 701016 zwischen 8.00 und 15.00 Uhr einen Termin vereinbaren.

Über das Osterwochenende kann man sich auch am Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr testen lassen. Am Ostermontag ist das Testzentrum von 9.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. An Karfreitag und am Ostersonntag ist es jedoch geschlossen.

Das Johanniter-Testzentrum befindet sich auf dem Parkplatz vor Haus 6 des Klinikums in der Hochstraße 29. Die Johanniter-Unfall-Hilfe macht darauf aufmerksam, dass vor Ort dringend die Hygienevorschriften zu beachten sind. Neben dem Gebot, Abstand zu halten, ist auch das Tragen einer medizinischen oder FFP-2-Maske im PCR-Bereich zwingend notwendig. Außerdem müssen Besucher ihre Gesundheitskarte und ihren Personalausweis mitbringen.

Von Franziska von Werder