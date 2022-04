Brandenburg/H

Als Torsten Meyer Wilhelmina das erste Mal sah, war das sowas wie Liebe auf den ersten Blick. 100 Jahre Geschichte prägen den alten niederländischen Frachter, der auf den Gewässern der Havelstadt sein neues Zuhause hat. Den Weg bis nach Brandenburg an der Havel fand Wilhelmina aber nicht ganz ohne Hindernisse.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Geschichte des Frachters geht weit zurück, obwohl ich ihn ja sozusagen aus erster Hand habe“, erklärt der 64-jährige Schiffsbesitzer und zieht seemännisch an seinem Zigarillo. Händler ließen das Schiff 1922 bauen, die es kurz darauf an ein niederländisches Schifferehepaar verkauften.

Nur eine winzige Koje habe es damals auf der zwölf Meter langen Wilhelmina gegeben. Der Rest war Frachtraum.

Zur Galerie 100 Jahre ist sie alt: Die Wilhelmina – gebaut in Holland, während des Zweiten Weltkrieges unter Wasser versteckt. Nun hat sie in Brandenburg an der Havel ein neues Zuhause gefunden.

Und so wurde die Schifferfamilie eben schnell größer: „Sieben Kinder haben die in der Koje gezeugt, vier davon sind auch auf dem Schiff geboren“, weiß Meyer. Jahrzehnte lang verluden die Seemannsleute Fracht durch enge holländische Städte. Die ersten Kinder, von denen er die Wilhelmina bekommen hat, sind heute über 70 Jahre alt.

Im Zweiten Weltkrieg versteckte die Familie den Frachter unter Wasser

Doch es gab auch düstere Zeiten: Im Krieg tauchte der alte Frachter im wahrsten Sinne des Wortes unter, um nicht nach England verfrachtet zu werden. „Damals haben die Nazis Schiffe requiriert, umgebaut und für eigene Zwecke genutzt“, erklärt Meyer. Damit dieses Schicksal nicht auch der Wilhelmina widerfuhr, versenkte die Schifferfamilie den Frachter vorsichtig, sodass er nicht mehr zu sehen war. 1947 bekam er dann einen neuen Motor, der bis heute geblieben ist.

Torsten Meyer: „Null Grenzen gehabt!“

„Ich bin froh, dass ich einer Generation angehöre, die im Frieden aufgewachsen ist“, sagt der Schiffsbesitzer. „Zu DDR-Zeiten war es üblich, dass man seine Ferien an naheliegenden Gewässern verbrachte“, erzählt der gebürtige Magdeburger. Null Grenzen habe er gehabt, so empfindet das Meyer. Seine Kindheit fand draußen in der Natur statt, vor allem auf dem Wasser. Mit sechs Jahren fuhr er seine erste Optimisten-Jolle, er verbrachte seitdem viel Zeit seines Lebens mit Segeln und Regatten.

12 Meter lang, fast 5 Meter breit: Das alte Frachtschiff Wilhelmina in Brandenburg an der Havel. Quelle: Franziska von Werder

Das ist es auch, was den gelernten Glaser am Wassersport reizt: Man ist in der Natur, gleichzeitig bringen Schiffsleute eine bestimmte Ruhe mit. Denn auf Sturm und Niederschlag dürfe man nicht hektisch reagieren. Meyer erinnert sich an eine besonders nasse und kalte Segeltour mit seiner Frau bei Windstärke acht. Gelassen wie er ist, habe Meyer dann das Lied ‚Eine Seefahrt, die ist lustig angestimmt‘. „Meine Frau hat mich nur angeguckt und gesagt, dass ich einen absoluten Vogel habe“, sagt Torsten Meyer und lacht.

Die Überlegung habe sich dann mit der Zeit entwickelt: Ein Schiff, auf dem man auch wohnen kann. Und so unternahm Meyer mit seiner Frau eine Reise nach Holland an die Waal, wo sie das alte Frachtschiff entdeckten. Das ist fünf Jahre her.

Sogar geheiratet hat Meyer seine Frau auf der Wilhelmina. Wohnen könnte man dort auch, denn der alte Frachter wurde schon in den 1970er-Jahren zu einem Freizeitschiff umgebaut – aus dem Frachtraum entstand echter Wohnraum. Doch Meyer ist froh, seine Magdeburger Wohnung behalten zu haben.

Genever – ein niederländischer Wacholderschnaps bringt die Crew zusammen

Zu der niederländischen Familie hält Torsten Meyer den Kontakt. Echte Seemänner seien das gewesen. „Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Meter mit der Wilhelmina gefahren“, erzählt der Hobby-Segler, „daher sind zwei von den sieben Geschwistern für die erste Strecke mitgekommen.“ Ein feierlicher Umtrunk durfte da nicht fehlen.

Auf den Tisch kamen philosophische Schiffergespräche und Genever - ein niederländischer Wacholderschnaps. „Die über 70-jährigen Brüder sind nach der Nacht aus der Koje geklettert, haben sich gegenseitig einen Eimer Wasser über den Kopf gekippt und dann ging es weiter“, erzählt Meyer.

Wilhelmina hat ein neues Zuhause auf den Gewässern in Brandenburg an der Havel

Bis nach Brandenburg an der Havel war es dann doch noch abenteuerlich, denn auf der Strecke liegen einige Brücken und Kanäle. Manche von ihnen waren geschlossen, sodass die kleine Schiffsgruppe sich für einen Umweg über die Nordsee entschied. „Ich hatte manchmal das Gefühl, der alte Kahn will nicht weg aus Holland“, sagt Thomas Meyer und muss schmunzeln.

Und das passt ja auch irgendwie: Schließlich war Wilhelmina eine niederländische Königin, die Wurzeln in Deutschland hatte. In Brandenburg an der Havel scheint sie sich jedenfalls wohl zu fühlen.

Von Franziska von Werder