In Deutschland erkranken jährlich rund 72.000 Frauen an Brustkrebs. Somit ist jede achte Frau in ihrem Leben von der Krankheit betroffen. „Es ist deswegen so wichtig, dass die Menschen dafür sensibilisiert werden, zur Früherkennung gehen“, erzählt Ilse Promnitz. Sie gründete als Ein-Frau-Betrieb das Therapiezentrum Promnitz, das seit vielen Jahrzehnten familiengeführt ist und mehrere Standorte in der Stadt und anderenorts in Brandenburg hat.

Promnitz ist seit fünf Jahren im Ruhestand, seitdem leitet ihr Sohn das Therapiezentrum. Die Physiotherapeutin und ausgebildete Yoga-Lehrerin widmet sich weiterhin um mentale Themen, die ihr am Herzen liegen. So hat sie etwa einen Yoga-Kurs insbesondere für Brustkrebserkrankte ins Leben gerufen. Zum Ende ihrer Arbeitstätigkeit sehnte sie sich außerdem danach, einen ihrer großen Lebensträume zu verwirklichen: Die Gründung einer Akademie, in der sie ihr Wissen weitergibt und Menschen schult, die sich mit Yoga als Heilkunde auseinandersetzen wollen.

Gianna-Maria Prager ist Yogalehrerin im Therapiezentrum Promnitz. Dabei geht es ihr auch darum, dass die Patienten wieder ein gutes Körpergefühl bekommen. Quelle: Franziska von Werder

Eine der dort ansässigen sieben Yoga-Lehrer ist Gianna-Maria Prager. Sie kümmert sich auch um die Ausbildung weiterer Yoga-Lehrer. „Krebs kann man nicht alleine besiegen“, erzählt sie. Ihr ist es wichtig, dass die Menschen ihr Schamgefühl, das oft mit der Erkrankung zusammenhängt, überwinden. „Man trägt keine Schuld an seiner Krebserkrankung.“

Dramatische Zahlen: 40 Prozent weniger Diagnostik

Promnitz betont: „Vorsorgeuntersuchungen sind so wichtig.“ Dramatische Zahlen sprechen da für sich: Während des ersten Corona-Lockdowns wurden 40 Prozent weniger Fälle diagnostiziert als zum selben Zeitraum vor Corona. Gerade in Brandenburg an der Havel sei die Situation besorgniserregend. Denn es gibt keine ambulanten Mammografie-Untersuchungen mehr, seit die Diplom-Medizinerin Birgit Lipke in der Gemeinschafts-Radiologiepraxis in der Kanalstraße in Ruhestand gegangen ist. „Ich finde das wortlos. Es ist nicht fassbar, dass es hier für die Brandenburgerinnen kein Angebot mehr gibt“, so Promnitz.

Schnittstelle zwischen Diagnose und begleitender Therapie

Das Therapiezentrum Promnitz will die Menschen nach ihrer Diagnose auffangen. „Wir haben ganz oft festgestellt, dass die Menschen mit ihrer Diagnose alleingelassen werden“, erzählt Gianna-Maria Prager. Ein Gesamtpaket will die Einrichtung also schaffen – eine Schnittstelle zwischen Diagnose und begleitender Therapie.

Neben der medizinischen Versorgung und Rehabilitation sei es wichtig, den Menschen wieder zurück zu einem positiven Körpergefühl zu verhelfen. „Ganz oft wird Weiblichkeit ja auch über die Brust definiert“, erzählt Prager. Yogaübungen können dabei helfen, dass Patienten ihr Selbstwertgefühl zurückgewinnen. Aber nicht nur deswegen ist Bewegung wichtig. Nach einer Operation muss das Gewebe im Brustbereich wieder weich werden. Auch dabei können Yoga- und Atemübungen helfen.

Selbstwertgefühl fördern

Oft sei es auch so, dass Patienten große Unsicherheit verspüren. „Ich habe schon erlebt, dass Frauen denken, sie dürfen ihren Arm nach der OP nicht mehr heben“, erzählt Ilse Promnitz. Auch dafür will sie da sein: Die Menschen an die Hand nehmen, ihr Selbstwertgefühl fördern und ihnen zeigen, wie sie ihren eigenen Beitrag leisten, wieder gesund zu werden, beziehungsweis mit ihrer Krankheit umzugehen.

Von Franziska von Werder