Der 1. April ist traditionell der Tag, an dem man Mitmenschen veräppeln darf und durch eine Falschmeldung täuscht. Wikipedia beschreibt den Aprilscherz wie folgt:„Als Aprilscherz bezeichnet man den Brauch, seine Mitmenschen am 1. April durch erfundene oder verfälschte, meist spektakuläre oder fantastische Geschichten, Erzählungen oder Informationen in die Irre zu führen („hereinlegen“) und so „zum Narren zu halten“.

Wenn man einen Kalender besitzt und ab und zu mal drauf guckt, weiß man meistens, wann der 1. April ist. An diesem Tag kann man getrost davon ausgehen, dass man des Öfteren veräppelt, in „den April geschickt” und durch Falschmeldungen in den Medien getäuscht wird.

Der Aprilscherz ist ein altes Kulturgut

Der Begriff des Aprilscherzes ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig und hat sich seither eingebürgert. Man rechnet nicht nur damit, sondern man erwartet solche Scherze irgendwie auch. Und das ist auch gut so.

In der Facebook-Gruppe „Havelstadt Brandenburg” machte am vergangenen 1. April jemand genau solch einen typischen Aprilscherz. Ich fand ihn sogar ziemlich originell, weil der Verfasser ein zeitlich wie örtlich passendes Thema fand: die Neuendorfer Seilfähre.

Die Fähre startet in Brandenburg an der Havel am 1. April in die Saison

Diese nimmt jedes Jahr am 1. April ihren Betrieb auf und startet die Saison. Es liegt also – wenn man ein typisches Thema in der Stadt sucht – auf der Hand, auch die Fähre mal in den April zu schicken.

Genau das hat ein Administrator dieser Facebook-Gruppe getan und postete den Aprilscherz, die Fähre hätte einen Totalschaden, würde deshalb diese Saison nicht fahren können und wäre bereits zum Abwracken geschleppt worden.

Aprilscherz oder Falschmeldung

Als ich das las, fand ich den Scherz lustig, erkannte ihn aber – natürlich – als solchen. Da kein Medium in der Stadt über die kaputte Fähre berichtet hatte und es ganz offensichtlich eine Falschmeldung war, konnte man das gleich als Aprilscherz erkennen.

Ich vermute, dass der Witz auf einer Skala von 1 bis 10, gemessen daran, ob der Sinn eines Aprilscherzes erfüllt und Menschen in die Irre geführt wurden, eine blasse 5 bekommen hätte, weil es sehr offensichtlich war, dass es sich um keine echte Meldung handelt.

Und selbst wenn der ein oder andere Leser diese Nachricht für richtig und echt gehalten hat - ein Blick auf die Website der Fähre (Google hilft immer) hätte genügt, sich von der Unrichtigkeit zu überzeugen.

Der Aprilscherz kommt bei den meisten Menschen gut an

Im Übrigen kam der Witz auch bei den allermeisten gut an. Nur beim Betreiber selbst nicht. Der antwortete auf diesen Scherz ziemlich humorlos und hielt diese Meldung offenbar für einen Fehltritt. Kann man so sehen, man hätte aber auch anders darauf eingehen können.

Wenn ich mit 20 Jahren Marketing-Erfahrung diese Fähre betreiben würde, hätte ich das Ganze in den Kommentaren eher auf lustige Art aufgeklärt und etwas gemacht, was im Allgemeinen als sympathisch angesehen wird: Spaß verstehen.

Der Betreiber verstand aber genau das nicht: Die Fähre sei ein öffentliches Nahverkehrsmittel und darüber mache man keine Scherze. Man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, über Busse und Straßenbahnen solche Aprilscherze zu machen.

Später las ich diese ganze Geschichte auch noch auf einem Nachrichtenportal, das sich dieser Sache annahm und wo der – wie ich finde – harmlose und normale Aprilscherz gleich mehrfach als „schlechter Scherz” bewertet wurde. Es kam, wie es immer häufiger kommen musste: der Verfasser des Aprilscherzes musste sich auf den Druck hin öffentlich entschuldigen.

Einen Aprilscherz kann man auch über Verkehrsmittel machen

In diesem Moment dachte ich nur, dass es nun soweit ist: Wir müssen uns so langsam vom Scherz als solchen verabschieden. Ich kenne einige Themen, über die es sich aus Gründen des Anstands und der Ethik verbietet, Witze zu machen. Aber über Nahverkehrsmittel? Über Seilfähren darf man keine Witze machen? Ernsthaft?

Hat jemand schon mal die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) darüber informiert, deren Marketing von Selbstironie und Witz über sich selbst lebt und damit sehr erfolgreich ist? Müssen wir nun Formate wie die „heute-show” oder den „Postillon” verbieten? Da wird sich übrigens häufig über die Deutsche Bahn lustig gemacht. Machen Aprilscherze überhaupt noch Sinn, wenn man dabei niemanden mehr veräppeln kann?

Der Aprilscherz gehört zur Scherzkultur

Der Aprilscherz ist die Königsdisziplin des Scherzes und er ist durchaus als Kulturgut zu sehen. Ich bin froh, dass wir in einem sonst solch eher trockenen Land solch eine Scherzkultur besitzen. Gerade in solchen Zeiten.

Sogar sonst sehr ernste Unternehmen nehmen sich am 1. April häufig selbst auf die Schippe: Die Bio-Marke Alnatura stellte „Wurstwasser” aus dem Glas als neues Produkt vor, die BVG kündigte an, ihre gelben Busse und Bahnen (Nahverkehrsmittel) nun auch in Hamburg einzusetzen, VW benannte sich wegen der E-Mobilität selbst in „Voltswagen” um – alles lustige Scherz(ch)en.

In der Geburtsstadt von Loriot gehört der Aprilscherz dazu

Wenn wir jetzt beginnen, jeden Scherz auseinander zu nehmen und empört oder beleidigt darauf zu reagieren, sollten wir es besser lassen mit der Scherzerei. Ich jedenfalls fand die Seilfähre bislang immer ziemlich sympathisch. Nun finde ich sie humorlos. Und das in der Geburtsstadt von Loriot. Gut, dass ich ein eigenes Boot besitze.

Von Stephan Boden