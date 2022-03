Brandenburg/H

Ein seltenes Bild: Der Linienbus biegt von der Neustädtischen Fischerstraße nach links in den Neustädtischen Markt, was eigentlich verboten ist. Seit Montag gilt eine neue Verkehrsführung in der Brandenburger Innenstadt.

Für den Ausbau des Molkenmarktes und eines Teil des Neustädtischen Marktes ist der Molkenmarkt nun komplett für den Verkehr gesperrt worden. Der erste Bauabschnitt ist jetzt soweit fertig, dass man den gesamten Neustädtischen Markt entlang fahren kann.

Die Bauarbeiten am Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel kommen voran. Quelle: Heiko Hesse

Von dieser Seite kommt man nun auch auf den Parkplatz. Dafür erreicht man vom Dom diesen Parkplatz nicht mehr – jedenfalls nicht legal. Am Montag scherten sich einige Autofahrer nicht über das Durchfahrt-Verboten-Schild am Eingang zum Neustädtischen Markt und fuhren durch.

Manche Autofahrer scheren sich nicht über die geänderte Verkehrsführung. Quelle: Heiko Hesse

Die Bushaltestelle, die vorübergehend vor dem Hotel am Molkenmarkt Platz gefunden hatte, ist an ihrer gewohnten Stelle am Neustädtischen Markt gegenüber der St. Annen-Galerie wieder zu finden. Mancher Brandenburger hatte gehofft, dass die Stadt die Gunst der Stunde nutzt und die Haltestelle derweil behindertengerecht umbaut. Doch das soll erst später einmal geschehen.

Die Haltestelle ist seit 14. März 2022 wieder an den alten Ort zurückverlegt. Quelle: Heiko Hesse

Von Heiko Hesse