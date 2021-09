Brandenburg/H

...und zum Dritten! Nach zwei gescheiterten Verkäufen unternimmt die Kommune nun einen neuerlichen Anlauf zum Verkauf der beiden Immobilien Klubhaus der Eisenbahner (Seegarten 1) und ehemaliges Klinikum Kirchmöser (Seegarten 2).

Nur touristische Nutzungen möglich

Vorgesehen sind Fremdenverkehrsnutzungen wie Beherbergungen durch Ferienwohnungen, Gewerbe-, Bildungs- oder Klinikeinrichtungen. Im Flächennutzungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel sind die Grundstücke als Sondergebietsfläche dargestellt, konkret mit der Zweckbindung „Tourismus“. Eine Wohnnutzung ist ausgeschlossen. Beide Immobilien gibt es nur im Paket, Einzelverkäufe kommen nicht in Frage.

Teile der Königlichen Pulverfabrik Das ehemalige „Klubhaus der Eisenbahner“ oder auch „Seegarten“ genannt, wurde um 1915/16 als Offizierskasino erbaut und umfasst das Saalgebäude, den Flügelbau sowie ein Hofnebengebäude mit Garagenanbau mit einer gesamten Nutzfläche von mehr als 1500 Quadratmetern. Der Leerstand des Gebäudes besteht seit etwa 25 Jahren. Das Grundstück umfasst 9642 Quadratmeter. Das ehemalige „Klinikum Kirchmöser“ wurde um 1916 erbaut. Ursprünglich als Verwaltungsgebäude für die ehemalige Königliche Pulverfabrik errichtet, erfolgte die spätere Umnutzung für medizinische und pflegerische Zwecke bis ins Jahr 2004. Die Nutzfläche des ehemaligen Klinikgebäudes beträgt etwa 2.300 Quadratmeter, das Grundstück umfasst 17.585 Quadratmeter.

Kommune hat wieder vollen Besitz

„Die Stadt Brandenburg an der Havel hat nunmehr die volle und uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die veräußerten Grundstücke und Gebäude wiedererlangt. Mit der Objektsicherung und Verwaltung ist derzeit die Wobra beauftragt“, schreibt Liegenschaftsbetriebs-Chefin Angelika Köhler in ihrer Beschlussvorlage.

Erneutes Ausschreiben geplant

„Beabsichtigt ist nunmehr eine erneute Ausschreibung des Gebäudekomplexes auf der Basis des als Anlage beigefügten Exposés. Dieses wird noch um den Verkehrswert ergänzt werden. Eine Ermittlung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist bereits beauftragt worden.“ Beim letzten Verkauf waren noch 299.000 Euro aufgerufen worden.

Der Seegarten mit dem Klubhaus der Eisenbahner sowie das ehemalige Klinikum Kirchmöser sollen verkauft werden. Quelle: Carsten Eichmüller

Erster Käufer stellte nur Bauschild auf

Aber die Stadt ist bekanntlich zweimal auf die Nase gefallen. Beim ersten Mal 2008 mit dem Düsseldorfer Unternehmer Josef Tkaczik, der ein Hotel mit Ball- und Gesellschaftshaus herrichten wollte. Doch außer einem vollmundigen Bauschild gab es keinerlei Aktivitäten, 2010 schlich sich der angebliche Investor von dannen.

Rechtsstreit mit zweitem Erwerber

Dann erfolgte 2016 der Vertragsschluss über den Verkauf des Klinikums und Seegartens an die private Gesellschaft Pro Seega. Es folgte ein zunächst bis in das Jahr 2018 andauernder Rechtsstreit wegen der Verletzung vertraglicher Pflichten der Käuferin. Sie hatte schlicht den Kaufpreis nicht bezahlt. Dann stieg die Dachgesellschaft Dolphin Trust aus Hannover mit dem schillernden Charles Smethurst an der Spitze ein. Der kaufte schließlich die ganze Gesellschaft Pro Seega. Er zahlte auch den Kaufpreis, tat aber nichts.

Rückübertragung gerichtlich gescheitert

Die Stadt wollte die Grundstücke rückübertragen bekommen, zwei damit befasste Landgerichte sahen die Ansprüche als rechtmäßig an, das Oberlandesgericht Brandenburg stellte schließlich fest, dass kein Rückübertragungsanspruch der Stadt Brandenburg an der Havel besteht.

Herauslösen aus Insolvenzmasse

Erst als die Käuferin in Zahlungsschwierigkeiten geriet, wurden die vereinbarten Investitionsziele nicht erreicht und gleichzeitig ein Insolvenzverfahren über das Vermögen eröffnet. Die Kommune verhandelte mit dem eingesetzten Insolvenzverwalter, überwies den Kaufpreis zurück, der floss in die Insolvenzmasse. Die Stadt erreichte so die Rückübertragung der Immobilien.

Mittlere Verwüstung im Inneren

Die Teams von Wobra und der beauftragten Hausmeisterfirma von Nickel Immobilien haben in den Gebäuden „eine mittlere Verwüstung“ vorgefunden, wie es Wobra-Chef Stephan Falk beschreibt. „Es wurde erst einmal so hergerichtet, dass der große Festsaal im Seegarten, sowie Erdgeschoss und erste Etage im Klinikum zum Tag des offenen Denkmals gefahrlos besucht werden können. Dank ans Nickel-Team.“ Sehr viele Fensterscheiben waren beispielsweise eingeworfen, selbst Toiletten- und Waschbecken wurden herausgebrochen, auch das stählerne Tor zum Klinikum ausgehängt.

Das Flügelrad und die Buchstaben KdE sollen möglichst erhalten bleiben, Bürger aus Kirchmöser würden auch für das Aufarbeiten spenden. Quelle: Carsten Eichmüller

Präsentation als offene Denkmale

Ortsvorsteher Carsten Eichmüller wird dabei sein, wenn beide Denkmale am Sonntag von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen sind. „Ich wünsche mir für die Stadt und uns, dass diesmal ein seriöser Investor gefunden wird. Von diesem wünschen wir uns unter anderem, dass das Flügelrad der Reichsbahn und die Buchstaben ,KdE’ an der Fassade des Klubhauses erhalten bleiben, weil sich viele Kichmöseraner damit verbunden fühlen. Sie würden sogar für das Aufarbeiten des Schmucks spenden.“

Von André Wirsing