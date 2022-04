Brandenburg an der Havel - Bunte Bilder am Bahnhof: Die Bedeutung der Graffiti an der Fußgängerbrücke in der Altstadt

An der provisorischen Fußgängerbrücke am Bahnhof Altstadt in Brandenburg an der Havel sind zahlreiche legale Graffiti entstanden. Der Initiator der Kunstaktion, Andreas Thiele, erklärt deren Bedeutung.