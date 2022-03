Brandenburg/H

Die ersten Sommergärten und Caféhäuser entstanden in Brandenburg an der Havel um 1840. Sie wären aber meist dem wohlhabenden Bürgertum vorenthalten. Mit der Industrialisierung in der Stadt wurden diese Einrichtungen auch von der Arbeiterschaft genutzt.

Zur Galerie Constance Neubert betreibt seit einigen Jahren die Gaststätte auf der Spitze des Brandenburger Marienberges.

Anfangs waren die Besuche mit fußläufigen Ausflügen verbunden. Ab dem späten 19. Jahrhundert nutzten die Menschen auch das Fahrrad, die Straßenbahn oder den Dampfer. Die Ausflugslokale florierten. Um 1912 gab es in Brandenburg an der Havel und näherer Umgebung schon mehr als 20 Sommer- und Gartenlokale, Cafégärten und Ausflugsgaststätten. Diese Entwicklung machte auch nicht vor dem Marienberg halt.

Robert Fisch übernahm im Sommer 1877 die winzige städtische Kaffeewirtschaft auf dem Marienberg. Untergebracht war sie in dem kleinen Gebäude, das für den optisch-mechanischen Telegrafen gebaut worden war. Diese Telegrafenlinie bestand von 1832 bis 1852. Auf dem Hochbehälter erinnert seit 2015 ein Modell an diese Kommunikationstechnik.

Mit der Einweihung des Kriegerdenkmals auf der Spitze des Marienberges 1880 bekam Gastwirt Fisch einen zweiten Job. Ihm wurde der Posten des Denkmalswärters übertragen. Das 30 Meter hohe Monument besaß Aussichtsplattformen, die rege genutzt worden sind.

Pächter der Gaststätte auf dem Marienberg

Am 1. Januar 1904 stellte die Stadt Karl Nitze als Denkmalswärter an. Gleichzeitig erwarb er die Gaststätte von Robert Fisch. Als im Jahre 1908 die Bismarck-Warte und der Leue-Park fertiggestellt waren, ließ die Stadt die Wirtschaft neu bauen. Die Stadt investierte 24.000 Reichsmark in den Bau und den Grundstückserwerb.

Die Station Nummer 7 der optisch-mechanischen Telegrafenlinie Berlin-Koblenz auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel. Die Linie existierte von 1832 bis 1852. Das Häuschen blieb stehen, die Signaltechnik verschwand. Das Gebäude wurde später erweitert und zur Gaststätte umfunktioniert. Quelle: Stadtmuseum Brandenburg an der Havel

Mit einer Küche und einem Zaun um das Grundstück kostete dann alles zusammen 28.000 Reichsmark. Aus dem kleinen Wärterhäuschen war eine ansehnliche Gaststätte im Fachwerkstil mit den großen korbbogigen Sprossenfenstern geworden. Karl Nitze betrieb die Wirtschaft bis zum Jahre 1913. Dann stieg Johannes Köhler als Pächter ein, später führte seine Frau die Wirtschaft.

Der Brandenburger Lehrer und Heimatforscher Friedrich Grasow wies in seinem „Führer durch die Chur- und Hauptstadt und ihre Umgebung“ im Jahre 1926 und 1933 die Marienberg-Gaststätte explizit als Gartenlokal aus. Überhaupt schwärmte Grasow oft über den Marienberg und seine herrlichen Anlagen, die den Abhang des Berges schmückten.

In einer Annonce im Brandenburger Anzeiger warb Köhler 1930 mit seinem Gasthaus für einen „idyllischen Bergaufenthalt“, für einen großen Konzertgarten mit schattigen Terrassen, für Sommer- und Winterveranden im Blockhausstil direkt an der Bismarckwarte und dem Kriegerdenkmal, inmitten „des herrlichen Leueparks“ gelegen, und nicht zuletzt „für eine prächtige Fernsicht über Stadt und Land“.

Auch war es ihm wichtig, auf die Straßenbahn- und Autobusverbindung bis zum Fuße des Berges hinzuweisen. Bemerkenswert ist, dass Köhler seine Annonce über Jahre nicht änderte und sie ihm offensichtlich immer ein volles Haus bescherte. Das Amt des Denkmalswärters gehörte immer noch dazu.

Gartenlokal samt Spielplatz auf dem Marienberg

In den Brandenburger Adressbüchern 1936/37 und 1938/39 wird Otto Ganow als Inhaber ausgewiesen. Ob Ganow auch das Amt des Denkmalwärters übernahm, ist nicht mehr nachvollziehbar. Ältere Einwohner berichten, dass während des Zweiten Weltkrieges das Gartenlokal samt Spielplatz geöffnet hatte, allerdings mit Einschränkungen.

Seit mehr als 100 Jahren existiert an der Südseite des Brandenburger Marienberges eine Ausflugsgaststätte. Zu DDR-Zeiten lief sie in der Regie der HO. Quelle: Heiko Hesse

Der langjährige MAZ-Redakteur Manfred Lutzens berichtet in seinem Büchlein „Der Marienberg – Im Wandel der Zeiten“, dass die arg in Mitleidenschaft gezogene Immobilie bereits am 1. Mai 1950 in Verantwortung des Gastronom Max Elsasser wieder ihre Pforten öffnete.

Beliebt war der Ort auch als HO-Gaststätte in DDR-Tagen, zumal sich sehr viele Veränderungen am Marienberg vollzogen. Am 19. Mai 1956 zum Pfingsttreffen der FDJ öffnete die Freilichtbühne mit 800 Plätzen. Die Bismarckwarte erhielt am 1. September 1958, dem Weltfriedenstag, den Namen „Friedenswarte“.

Anlässlich des 25. Geburtstages der DDR wurde am 7. Oktober 1974 auf dem Marienberg an Stelle der Bismarckwarte ein neuer Aussichtsturm – die neue Friedenswarte eröffnet. In den Jahren 1974/75 wurde die Parkanlage auf dem Marienberg umfassend umgestaltet, zu einem etwa 22 Hektar großen „Park der Kultur und Erholung“. Davon profitierte die HO-Gaststätte sehr.

Bemerkenswert ist eine Ansichtskarte der „HOG Marienberg“ aus dem Jahre 1965. Darauf wird noch mit der Bismarckwarte als Ausflugsort geworben. Da dieses Denkmal von den Stadtverantwortlichen in Verbindung mit der Zeit vor 1945 gebracht wurde, ließen sie die Warte unter fadenscheinigen Gründen zerstören. Der Abbruch und der Transport des Schutts geschah ausschließlich nachts.

Kontakt und Öffnungszeiten Das Café und Restaurant Marienberg ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Das Lokal ist erreichbar unter 03381/79 66 100 oder per Mail an kontakt@cafe-restaurant-marienberg.de Mehr im Internet unter https://www.cafe-restaurant-marienberg.de/

Zu DDR-Zeiten war die Gaststätte eine willkommene „Pilgerstätte“ für die männlichen Teilnehmer der Maidemonstration. Nach dem Umzug ging es schnurstracks vom Puschkinplatz (heute wieder Nicolaiplatz) auf den Marienberg, um bei mehreren bis vielen Bieren den Tag ausklingen zu lassen. Von 1988 bis September 1992 war die Gaststätte in den Händen von Karin Kannengießer.

Dann ging es mit dem Restaurant bergab. Die Treuhand hatte zwar der Stadt die Gaststätte zugeordnet, sie war inzwischen auch als denkmalgeschützt eingestuft worden, aber die HO Immobilienverwaltungsgesellschaft verweigerte die Herausgabe über Jahre.

Sprichwörtlich vom Dornröschenschlaf geweckt wurde die inzwischen heruntergekommene Immobile durch Brandenburgs Kämmerer Klaus Deschner. Er legte sich für eine Modernisierung von zwei Millionen DM ins Zeug legte und ließ trotz hemmender Startortfaktoren nichts unversucht, um dieser historischen Gaststätte Leben einzuhauchen. Los ging es 2001.

Nach 2001 begann die Sanierung der Gaststätte. Quelle: Stadt Brandenburg an der Havel

Erster Betreiber war Mario Heidepiem. Doch schon 2002 stieg Antje Kretschmer ein. Von 2007 bis 2013 versuchte es Gastwirt Jens Beiler mit dem vielversprechenden Namen „Restaurante Marienberg“. Darüber hinaus verlängerte die Stadt Brandenburg, Eigentümerin des Restaurants, den Pachtvertrag nicht. Dann herrschte wieder Stille um den Marienberg.

Der Buga-Zweckverband wollte für die Bundesgartenschau 2015 einen neuen Betreiber. Den Zuschlag bekam der Caterer Matthias Polster. Die Großgastronomie-Firma Polster-Catering hatte den Zuschlag bekommen, die Gäste der Bundesgartenschau in den Standorten von Brandenburg an der Havel bis Stölln zu bewirten. Nach der Gartenschau wurde es erneut still um das Restaurant mit dem schönen Blick über die Stadt.

Zur Galerie Nach der Wende lief der Betrieb nicht mehr lange. Die Gaststätte oben auf dem Marienberg verfiel mehr und mehr, mutwillige Zerstörungen kamen dazu.

Seit Juli 2016 hat nun Constance Neubert das Terrassen-Café-Restaurant Marienberg von der Stadt Brandenburg mit Pachtvertrag übernommen. Sie hatte sich von ihrem Lebensgefährten dessen neue Arbeitsstelle als Assistenzarzt im Klinikum zeigen lassen und mit ihm den Marienberg erkundet. Dabei verliebte sie sich in die Gaststätte.

Constance Neubert führt die Marienberg-Gaststätte

Der jungen Familie gefiel es so gut, dass sie von Lutherstadt Wittenberg auf den Marienberg in die Pächterwohnung zog. Constance Neubert hatte einst Geschichte und Archäologie studiert, aber schon 2006 einmal auf die Gastronomie gesetzt und bis zur Mutterpause 2014 ein hübsches Café geführt.

Die Gaststätte auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel im November 2021 Quelle: Reiner Heublein

Bis sie auf dem Marienberg starten konnte, war es ein langer Weg. Baupläne vom Anwesen habe sie nicht bekommen können. Ihre Möbel hat sie überall zusammengesucht, aus Nachlässen und aus ihrem alten Café. Der Seitenflügel hatte keine Heizung und war somit nicht ständig nutzbar.

Etwas Besonderes brachte sie nach Brandenburg mit: eine Kaffee-Rösterei. Im Sommer startet sie vormittags im Kiosk, dort werden im Sommer Crepes, Waffeln, Sandwiches, Eis und sonstige Kleinigkeiten anboten. Ab 14 Uhr ist das Café samt Biergarten offen.

Live-Musik auf dem Marienberg

Musik spielt auch eine Rolle. Im Sommer gibt es Live-Musik, ein Trommelworkshop im Seitenflügel darf auch nicht fehlen, aber alles mit Maßen, um die Patienten im Klinikum nebenan nicht zu stören.

Wie viele andere Gaststätten hat Corona auch dem Marienberg über das Jahr weniger Gäste beschwert. Constance Neubert ist jedoch zuversichtlich, dass nach Wegfall der Pandemie-Auflagen die Gäste schnell wieder den Weg zu ihrer Gaststätte im Grünen finden.

Von Reiner Heublein