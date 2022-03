Brandenburg/H

Der alte Fall vom vergangenen August ist noch nicht komplett geklärt, das ist es erneut zu einem gewalttätigen Streit unter Jugendlichen am Salzhofufer in Brandenburg an der Havel gekommen.

Die Brandenburger Polizei berichtet von einer Körperverletzung am vergangenen Freitagabend. Sie wird gegen 22.30 Uhr zum Salzhofufer gerufen, denn zwei Gruppen von Jugendlichen sind dort aneinandergeraten.

Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es zwischen den Gruppen zunächst zu wortreichen Streitigkeiten und anschließend zu körperlichen Übergriffen. Im Ergebnis werden drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zwei 19-Jährige werden beschuldigt.

Die drei verletzten Jugendlichen im Alter von 17 bis 18 Jahren sind nach Polizeiangaben nur leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Nach den Schlägen auf der Intensivstation

Das war deutlich anders, als die Polizei am 8. August 2021 einen Zeugenaufruf startete. Am Vorabend war ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Wusterwitz in Höhe des Zugangs zum Humboldthain mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Er musste in kritischem Zustand auf der Intensivstation behandelt werden, erholte sich aber.

Zehn Tage nach der Körperverletzung meldete sich ein Heranwachsender Mann mit seinem Anwalt bei der Polizei. Er galt seinerzeit als Tatverdächtiger.

Polizei übergibt Ermittlungsergebnisse an den Staatsanwalt

Das scheint inzwischen nicht mehr der Fall zu sein. In den vergangenen Monaten hat die Polizei mehrere Zeugen zu dem Abend des Streits am Salzhofufer befragt. Ihre Ermittlungsergebnisse hat sie der Staatsanwaltschaft Potsdam vorgelegt.

Weil der Tatverdächtige minderjährig ist, macht Behördensprecher Sebastian Thiele keine Angaben zu Herkunft und Alter des Verdächtigen. Mehrere Zeugen hätten sich nach dem Aufruf der Polizei gemeldet. Ein Jugendlicher habe sich aufgrund der Aussagen als Tatverdächtiger herauskristallisiert.

Eine Anklage gegen den jungen Mann gibt es aber noch nicht. Der zuständige Staatsanwalt prüft die Ermittlungsergebnisse der Polizei. „Es laufen noch Ermittlungen zum Hintergrund der Tat“, erklärt der Behördensprecher. Mit einer Anklage ist gegebenenfalls erst in einigen Monaten zur rechnen.

Von Jürgen Lauterbach