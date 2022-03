Brandenburg/H

Ein Jahr nach dem Beschluss der Stadtverordneten liegt der Bericht zur Machbarkeit einer Straßenbahnlinie nach Plaue nun vor. Die Zahlen darin erzeugen Schwindel beim Lesen: Zwischen 30 und 83,5 Millionen Euro liegen die Kostenschätzungen für die verschiedenen Varianten. Selbst wenn es gelänge, die maximalen Fördermittel herauszuholen, blieben immer noch Kosten für die Kommune zwischen 5 und 7,5 Millionen Euro.

Realisierung in 15 Jahren

Hinzu kommt, dass sich keine der Varianten in einem überschaubaren Zeitraum realisieren lässt, es wird wohl in den meisten Fällen zehn bis 15 Jahre dauern. Wenn alles gut geht. Was von Zeitplänen bei Verkehrsbauwerken zu halten ist, konnte man in dieser Woche ganz gut beim Brückenbauprojekt am Altstadt-Bahnhof sehen, dass sich wieder einmal verschoben hat.

Weniger Einwohner in den Ortsteilen

In den Stadtteilen Plaue und Kirchmöser ist seit Jahren ein Einwohnerrückgang zu verzeichnen. Während in der Innenstadt und den umgebenden Stadtteilen 50,3 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit dem Auto fahren, sind es in den beiden entfernter liegenden Ortsteilen 85 Prozent. Es ist nicht zu erwarten, dass ganz viele Menschen in die Straßenbahn steigen, zumal die Endhaltestelle noch vor der Plauer Brücke liegen soll.

Der Bus der Linie E, der ebenfalls in beide Ortsteile verkehrt, ist nur zu Zeiten den Schülerverkehrs gut gefüllt. Ansonsten fahren an Werktagen im Schnitt acht Fahrgäste (im Jahr 2019) pro Fahrt mit, in den beiden zurückliegenden Pandemiejahren waren es nur sieben Passagiere im Schnitt je Fahrt.

Bus und Tram gleich wirtschaftlich

Den Bericht hat der städtische Bauexperte für Brücken und Straßen Peter Reck verfasst. Er gibt zu bedenken: „Sofern die Wirtschaftlichkeit zwischen Bus und Straßenbahn in etwa gleich zu beurteilen ist, scheint es fragwürdig, Ausgaben in achtstelliger Höhe vorzusehen, zumal dann ein weiterer Verkehrsweg zu unterhalten wäre.“

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer: Haben wir nichts anderes zu tun in der Stadt als uns neue, teure und fragwürdige Projekte aufzuhalsen?

Genug andere Probleme

Müssen wir nicht eine Kanalbrücke neu bauen, über die auch die Straßenbahn verkehrt. Müssen wir nicht beim Landesbetrieb und beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Druck machen und uns auch finanziell beteiligen beim Ersatz der Brücken an der Potsdamer Straße, am Altstadt-Bahnhof und über den Silokanal am Quenz? Wollen wir nicht ein Schulzentrum für mehr als 60 Millionen Euro an den Wiesenweg stellen und in der Zwischenzeit ungezählte Provisorien zum zeitweisen Unterbringen der Oberschüler und Hortkinder? Wollen wir nicht endlich mal Parkhäuser/-garagen am Neustädtischen Markt und am Hauptbahnhof bauen, damit wir wertvolle urbane Flächen nicht mit Autos zustellen? Wollen wir endlich mal eine Entwicklung am Packhof voranbringen und das nicht irgendeinem Investor überlassen, der nach wirtschaftlichen, aber nicht nach städtebaulichen Kriterien entscheidet? Wollen wir erst einmal Wohngebiete nach Kirchmöser bringen, bevor wir über die Straßenbahn nachdenken. Und wollen wir nicht die Innenstadt verdichten mit Wohnungsbau, bevor wir die Stadt weiter an den Rändern zersiedeln? Sonst kommt von dort auch bald der Ruf nach einer Straßenbahn-Anbindung – etwa nach Neuschmerzke, nach Gollwitz oder zum Beetzsee-Center.

Irgendwie müssen die Prinzipien einer Prioritätensetzung in einer hoffentlich funktionierenden Stadt weiter gelten

Von André Wirsing