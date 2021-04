Brandenburg/H./Cottbus

Es ist eine verrückte Geschichte um den Doppeldecker-Bus, der bis 2015 im Stadtteil Nord stand und über den Umweg Hüllhorst-Oberbauerschaft in Nordrhein-Westfalen nun wieder im Land Brandenburg – nämlich in Cottbus – gelandet ist.

Zuhause für kleine Familie

Der 31-jährige Michael Anders hat ihn erworben und will ihn in den kommenden fünf, sechs Jahren wieder originalgetreu aufbauen, um schließlich mit seiner Frau Juliane darin zu leben. Von der Ausbildung her ist er Motorenbauer und Sonderfahrzeugbauer, absolviert gerade die Meisterschule, weil er eine eigene Firma gründen will.

Zur Galerie Mehr als 60 Jahre alt ist der Doppeldecker-Bus aus England der in den 1980er-Jahren nach Nord kam, vor sechs Jahren nach Westfalen gelangte und nun von einem Cottbusser Schrauber erworben wurde.

Fan seit Kindesbeinen

„Schon seit meiner frühesten Kindheit bin ich ein Fan von solchen Bussen. Zehn Jahre lang habe ich aktiv nach einem solchen gesucht und hatte das Vorhaben vor zwei Jahren eigentlich beerdigt.“ Dann hat er bei Ebay reingeschaut und vor ihm ploppte das Angebot auf.

Gezahlt ohne Verhandlung

Da habe er keine Sekunde gezögert und – ohne zu verhandeln – den geforderten Preis von 4000 Euro für das arg ramponierte Gefährt bezahlt. „Ich weiß, dass es mehr ist als damals dafür bezahlt wurde, doch ich wollte ihn unbedingt haben.“ Dass er einen Glücksgriff getan hat, wurde ihm spätestens klar, als er die Reaktionen der Cottbusser Nachbarn mitbekam. „Da hat mir keiner einen Vogel gezeigt, alle waren begeistert.“

Irgendwie in die DDR gelangt

Der Bus aus englischer Nachkriegs-Produktion war in den 1980er-Jahren irgendwie in die DDR-gelangt, wurde direkt an dem Gebäude am Anfang der Werner-Seelenbinder-Straße aufgestellt, diente zehn Jahre lang als Restaurant und Pub und rottete weitere 20 Jahre leer vor sich hin. Im Frühjahr 2015 konnte Hausbesitzer Tankred Hecht einen Käufer finden.

Zwischenstation in Westfalen

Besser gesagt, eine Käuferin: Anja Meier hatte 2013 in Hüllhorst-Oberbauerschaft einen Betrieb eröffnet, in dem Oldtimer restauriert und auch verkauft werden. Dort sollte auch dem Bus neues Leben eingehaucht werden, der Lokalzeitung „Neue Westfälische“ sagte sie, dass die fehlenden Teile in Handarbeit nachgebaut würden. Der Bus sollte möglicherweise wieder als Lokal dienen.

Es fehlen genaue Daten

Doch dann das Unglück: Ihr beauftragter Werkstattmeister erkrankte wohl schwer, sitzt im Rollstuhl, kann kaum reden. Und somit hat auch Michael Anders nun ein Problem: Ihm fehlen Daten und genaue Angaben zu dem Bus. Dass es sich um einen Leyland handelt, ist klar. Doch davon wurden verschiedenste Modelle gebaut.

Rätsel um Fabrikat

Lange Zeit war angenommen worden, dass es sich um einen Routemaster der Firma AEC Associated Equipment Company handelt, der von 1954 bis 1968 spezielle Stadt- und Regionalbuss für Londen Transport hergestellt habe. Mittlerweile scheint aber klar, dass es ein Leyland Titan PD2 sein muss. Der Titan erschien 1927, und die Produktion wurde 1942 wegen des Zweiten Weltkriegs kriegsbedingt eingestellt. 1945 wurde sie wiederaufgenommen und bis 1969 mit Überarbeitungen fortgesetzt.

Kleine Serie gebaut

„Nach dem Krieg hat Leyland Serien von weniger als 100 Stück gefertigt, die teilweise auf Kundenwünsche zugeschnitten waren. Sie gaben ihnen fortlaufende Nummern. Dass mein Bus auch für London Transport gefahren ist, scheint sicher, wegen der eindeutigen Lackierung“, sagt Michael Anders. Er kann es auch aus einem anderen Grund auf PD2 eingrenzen: Die Serie PD3 war länger, hatte ein Fenster mehr. So viel hat der junge Cottbusser schon recherchiert.

Originale Höhe

Außerdem hat sein Fahrzeug noch eine andere Besonderheit – nämlich seine originale Höhe von 4,40 Metern. „Es ist eines der wenigen Gefährte, das nicht auf die standardmäßigen vier Meter runtergebaut wurde.“ Zwar musste auch beim ersten Schwertransport nach Westfalen das Dach wegen der Brückenhöhen abgenommen werden, aber es ist noch alles vorhanden. „Ich habe auch schon mit der Dekra gesprochen, sie würden sich auf eine abnehmbare Dachplatte einlassen.“

Kontakt nach England

Selbst mit englischen Werkstätten und Fabrikanten hat er schon Kontakt aufgenommen. „Sie würden mir Ersatzteile suchen und zuschicken, brauchen aber genaue Typen- und Modellbezeichnungen.“

Brandenburger sollen mithelfen

Michael Anders hofft nun auch auf die Menschen in Brandenburg an der Havel. „Ich brauche alle verfügbaren Informationen zu dem Bus, am besten sogar Datenblätter. Auch Fotos von Details oder Typenschildern. Sogar das originale Nummernschild ist wichtig, wenn ich demnächst an London Transport schreibe. Das würde mir sehr helfen.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Informationen zu dem Doppeldecker-Bus hat, schickt diese bitte per E-Mail an andre.wirsing@maz-online.de, wir leiten alles an Michel Anders weiter.

Von André Wirsing