Brandenburg/H

Kann man einen Doktortitel in Popmusik machen? Ja! Und was macht man dann damit? Comedy und Kabarett. Dr. Pop ist Arzt fürs Musikalische. Er therapiert sein Publikum mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten. Am Freitag, 11. März, um 20 Uhr gibt es das hitverdächtige Programm beim Comedy-Frühling des Event-Theaters in der Brandenburger Werft. Dr. Pop hat Popmusik in den vier großen Popmusikmetropolen dieser Welt studiert: In Manchester, Liverpool, Paderborn und Detmold.

Anschließend promovierte er zu den Themen Terrorismus und Orientalismus in der Popmusik. Sechs Jahre stand er dabei unter Polizeischutz. Er dachte zunächst, wegen der Sprengkraft seiner Thesen, aber es lag daran, dass die Privatwohnung von Angela Merkel Tür an Tür zu seinem Musikinstitut war.

Große Musik in der Brandenburger Werft

In seinem Solo-Live-Programm „Hitverdächtig“ entschlüsselt Dr. Pop nun, mit welchen Klängen man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann. Er gibt Antworten auf faszinierende Fragen wie: Welche Musik kurbelt die Libido an? Welche macht schlau und welche geistig taub? Und warum beißen sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz, wenn sie Heavy Metal hören?

Karten für die Veranstaltung am Freitag. 11. März, um 20 Uhr gibt es in der MAZ-Ticketeria in der Hauptstraße 8 in Brandenburg an der Havel sowie unter www.event-theater.de

Von MAZonline