Brandenburg an der Havel: E-Roller ohne Versicherung

Brandenburg/H

Ein Mann war am Osterwochenende in Brandenburg an der Havel mit einem Elektroroller unterwegs, der keinen Versicherungsschutz hatte.

Polizisten erwischten den Fahrer am Sonntagmorgen und verboten ihm die Weiterfahrt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach kontrollierten die Beamten den E-Roller-Fahrer gegen 1.39 Uhr in der Plauer Landstraße. Sie hatten das Fehlen des Versicherungskennzeichens an dem Roller bemerkt.

Polizisten aus Brandenburg an der Havel verbieten die Weiterfahrt

Weil der Mann auch bei der Kontrolle keinen Versicherungsvertrag nachweisen konnte, hätten die Polizisten ihm die Weiterfahrt verboten und eine Anzeige erstattet, hieß es aus der Inspektion.

Gegen den Fahrer des E-Rollers sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Von MAZonline