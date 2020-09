Brandenburg/H

Die Freilichtbühne auf dem Marienberg war für zwei Tage Gastgeber für das „Outside Musicfestival“ und bot am Freitag wieder einen echten Leckerbissen. Das „Ray-Wilson-Trio“, das sind der Sänger und Gitarrist Ray Wilson, sein Bruder Steve (ebenfalls Gitarre) und Kool Lyczek an den Keyboards.

Bekannt ist Wilson auch durch seine Tour „Genesis Classic’, mit der er 2019 bereits auf der Freilichtbühne gastierte. Am Freitag ging es dann aber ruhiger mit seinem Clubprogramm zu, das er zuletzt auch im Zickengang ähnlich präsentierte. Mit seiner durchdringenden Stimme, die ruhig aber dennoch präsent war, zog Ray die Zuhörer schnell in Bann. Aber auch das Spiel von Keyboarder Lyczek oder die Begleitung oder Solos seines Bruders Steve sorgten für einen unterhaltsamen Abend.

The Pax aus Genthin eröffneten den Outside-Musicfestival-Abend auf der Freilichtbühne Marienberg. Quelle: Rüdiger Böhme

Bevor das Trio jedoch die Zuhörer der doch gut besuchten Bühne so richtig in Stimmung versetzte, stimmte „The Pax“ aus Genthin auf den Abend ein. Die Band um Dirk Ballarin brachte eigene und Cover-Songs zu Gehör.

Dabei wanderten sie durch die Jahrzehnte mit legendären Hits von Jimi Hendrix, The Doors, Lou Reed, Dire Straits, David Bowie oder den Rolling Stones. Der Name der Band geht übrigens auf eine Idee von Ballarin zurück, der gemeinsam mit Texter Sebastian Kilz auf der Suche nach einem Plattencover beim schlendern durch die Havelstadt an einem Geschäft in der Ritterstraße mit der Werbeschrift „Radio Pax“ vorbei kamen. Gegründet hatten Beide die Band 1997, zwei Jahre vorher, unter dem Namen „The Hall“.

Ray Wilson begeisterte die Zuschauer erneut auf der Freilichtbühne Marienberg. Quelle: Rüdiger Böhme

Während „The Pax“ die Besucher auf den Abend einstimmte, füllte sich der Zuschauerbereich der Freilichtbühne so nach und nach auch wenn das Rund trotz reduzierter Plätze nicht ausverkauft war. Dabei musste natürlich auch auf die Hygiene geachtet werden.

So war die Bühne weit hinten aufgestellt worden und durch einen Zaun wurde für ausreichend Abstand gesorgt. Auf dem Boden waren mit Kreide die Stellvarianten für Stühle aufgezeichnet und die Sitzflächen auf der Tribüne wurden mit Klebeband markiert. Zudem begleiteten Mitarbeiter des Veranstalter die Besucher in die freien Sitzreihen.

Mehr Zuschauer und mehr Zeit sind nötig

Schade für den Abend war nicht nur die sehr stark reglementierte Besucherzahl von maximal 300 Gästen auf an der Freilichtbühne, auf der bei Wilsons letztem Konzert 750 Gäste dabei waren. Bedauerlich war auch, dass die privaten Veranstalter nur wenig Zeit hatten für die Werbung, da sie erst etwa eine Woche vor Veranstaltungstermin seitens der Behörden grünes Licht für die Durchführung der Konzerte bekamen.

Für die Gäste des Abend war es dennoch ein tolles Erlebnis, dass auch in Zeiten, mit Reglementierungen, Zeit zum Abschalten war und man sich wieder in ein Stück Normalität zurück versetzt fühlen konnte. „Wir waren begeistert, auch wenn wir das Konzert gern mit mehr Leuten erlebt hätten“, sagt beispielsweise Katrin Rautenberg, die sich am Schluss noch ein Autogramm von Ray Wilson sicherte.

