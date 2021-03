Brandenburg/H

Alma und ihre Freundinnen haben ihren ersten Strauch in der Erde. Der kleine Moritz trägt gleich ein ganzes Bündel junger Pflanzen auf einmal zum nächsten Spatenstich. „Noch jemand ohne Pflanzen?“ ruft jemand ins Gehölz. Einen Baum pflanzen – das ist seit biblischen Zeiten verbunden mit Zuversicht, Hoffnung und der Sorge um nachfolgende Generation. Und so planten die Innenstadtkirchengemeinden mit Stadtförster Thomas Meier bereits vor einem Jahr, einen Waldrand zur Erhöhung der Artenvielfalt und zur Förderung des ökologischen Gleichgewichts zu pflanzen. Die Pandemie kam dazwischen. Da sich das Infektionsgeschehen zwischenzeitlich etwas entspannt hat, hat nun auch das Ordnungsamt der Pflanzaktion am vergangenen Samstag zugestimmt.

Das stürmische, verregnete Wetter in der Nach zuvor ließ die Organisatoren noch bangen, ob die Aktion nicht doch wieder vertagt werden müsse. Aber fast wie auf einen göttlichen Wink hin hörte der Regen pünktlich zu Beginn der Veranstaltung einfach auf. Die eben noch zu einem lockeren Gebetskreis versammelten 32 Christenlehrekinder und Konfirmanden erhielten eine kurze Einweisung in das Pflanzen der Setzlinge, schnappten sich ihre Spaten und marschierten hinter Förster Meier und seinem Kollegen Stephan Senk in das gegen Wildschäden umzäunte, 400 Meter lange Areal zwischen Sandfurtgraben und Alter Plane. „Der relativ nährstoffreiche Boden hier gibt es her, dass auch etwas anspruchsvollere Arten gepflanzt werden können“, sagt Meier.

Die Setzlinge nicht zu flach in die Erde stecken, ein Blick auf den Wurzelballen dient als Anhaltspunkt. Quelle: Moritz Jacobi

Dem Wald helfen, gesund zu werden

Roteiche, Douglasie und Tanne sowie sechs weitere Baumarten folgen deshalb auf den mehrheitlich aus Kiefern zusammengesetzten Altbestand, der hier schadbedingt in zwei großen Einschlägen entnommen werden musste. Auch mit dem Forsttraktor gepflügt wurde der Waldboden bereits. „Die Kiefer dürfte sich in den Mulden auch auf natürliche Weise wieder ansiedeln“, sagt Meier.

Neben den 2000 Baumsetzlingen haben er und Stephan Senk auch 500 Sträucher mit Namen wie Baumhasel, Schneeball oder Hartriegel zur Pflanzung vorbereitet. „Wenn die im Frühjahr blühen, dann ist das hier am Waldrand auch für die Anwohner und Spaziergänger schön anzusehen,“ prognostiziert der Stadtförster.

Gemeindepädagoge Konstantin Geiersberg und seine Schützlinge heben das nächste Pflanzloch für ihren Waldrand aus. Quelle: Moritz Jacobi

Von Norden nach Süden arbeitet sich die kleine Brigade nun emsig von einem Markierungspfahl zum nächsten. Immer zwei Schritte zwischen Sträuchern, fünf Schritte zwischen Bäumen. Auch Jugendpfarrerin Ulrike Mosch, die Gemeindepädagogen Anja Puppe und Konstantin Geiersberg sowie einige Eltern packen mit an. „Die Kinder und Konfirmanden haben sich coronabedingt so lange nicht gesehen. Es konnten ja weder Gottesdienste noch kirchliche Jugendarbeit mit Gruppen stattfinden“, sagt Pfarrerin Mosch und freut sich über das trotz allen Widrigkeiten zahlreiche Erscheinen ihrer jungen Gemeindemitglieder. Wer auf Müll und Hinterlassenschaften stößt, sammelt ihn auf und entsorgt ihn im mitgebrachten Müllsack.

Forstwirt Stephan Senk hilft den kleinen Nachwuchsförstern beim Ausheben der ersten Löcher. Quelle: Moritz Jacobi

Aufforstung dringend geboten

Nach seinem Empfinden habe es solche Pflanzaktionen früher öfter gegeben, sagt Stephan Senk und würde es begrüßen, wenn wieder mehr Menschen bei der Aufforstung helfen würden. Die Bestände im Stadtforst, dem immerhin drittgrößten Kommunalwald im Land Brandenburg, sind schon seit Jahren aufgrund von Trockenheit und Befall mit dem Diplodia-Pilz rückläufig, gleichzeitig werden immer mehr Flächen durch Baumaßnahmen versiegelt. Deshalb werde hier demnächst auch eine Firma das 40 Hektar große Areal südlich der Ziesarer Landstraße mit rund 40.000 Setzlingen aufforsten, sagt Förster Meier. „Wenn die Jungbäume eine Höhe von etwa 1,60 Meter erreicht haben, kann der Fortbestand des Waldes wieder als gesichert gelten.“

Von Moritz Jacobi