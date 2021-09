Brandenburg an der Havel: Einbrecher stehlen Bargeld

Brandenburg/H

Das war ein böses Erwachen: Als die Brandenburger am Sonntagmorgen aufstanden, sahen sie die Einbruchsspuren. In der Nacht waren Einbrecher in ihre Wohnung in der Göttiner Landstraße eingestiegen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Täter betraten das Haus durch ein offenes Fenster im Erdgeschoss. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen, während die Bewohner in der Etage darüber schliefen. Ohne bemerkt zu werden, verließen die Verbrecher die Wohnung mit Bargeld.

Am Morgen fanden die Bewohner nur noch das zurückgebliebene Chaos vor. Polizeibeamte nahmen am Tatort eine Anzeige auf und sicherten Spuren, alle weiteren Ermittlungen führt jetzt die Kriminalpolizei.

Von Flor Janke