Brandenburg an der Havel: Einsatzkräfte vermelden ruhige Silvesternacht

Brandenburg/H

Eine recht ruhigeSilvesternacht erlebten Feuerwehr und Polizei in Brandenburg an der Havel. Große Einsätze vermeldeten die Beamten in ihrer Bilanz vom Wochenende nicht. Zwar wurde überall im Stadtgebiet geböllert und auch Raketen stiegen in den Nachthimmel empor, um das neue Jahre zu begrüßen. Doch sorgte das Verkaufsverbot von Pyrotechnik dafür, dass große Katastrophen diesmal ausblieben. Die Leute fackelten ihre Restbestände zivilisiert ab. Im Stadtbild waren die Spuren des Jahreswechsels auch am Sonntag, so wie am Trauerberg, noch sichtbar. Die Stadtverwaltung will am Montag mit den Reinemach-Teams ausrücken, um den Müll großflächig einzusammeln und zu entsorgen.

Von MAZ