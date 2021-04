Brandenburg/H

Wenn das Marienbad wieder geöffnet ist, müssen die Nutzer tiefer in die Taschen greifen. Eine neue Entgeltordnung sollen die Stadtverordneten zu ihrer Sitzung am 28. April beschließen. Wie befürchtet werden die Preise im Sportbad um 50 Cent, im Funbad um 60 Cent und in der Sauna um 70 Cent teurer.

Alle Tarife betroffen

So kostet der Normaltarif für zwei Stunden in Freibad und Schwimmhalle künftig 4,40 statt 3,90 Euro, im Freizeitbad 8,40 statt 7,80 Euro und in der Sauna 14,90 statt 14,20 Euro. Auch die Tageskarten werden entsprechend angepasst. Unberührt von der Tariferhöhung bleiben die Stammkundenkarten, die Tarife für Gruppenschwimmkurse, Gruppenrabatte sowie die Gebühren im Parkhaus.

Hoher Zuschussbedarf

Das Erhöhen der Eintrittspreise hatte Werkleiter Fred Ostermann bereits im vergangenen November angekündigt, als er den Wirtschaftsplan für dieses Jahr 2021 vorgelegt hatte. Das Marienbad hat im Jahr 2020 mehr als zwei Millionen Euro an Betriebskosten von der Stadt erhalten, geplant waren 875.000 Euro.

Statt erhoffter 1,74 Millionen Euro waren nur 930 000 Euro am Jahresende 2020 in der Kasse. Für 2021 rechnete Ostermann vorsichtig mit Einnahmen von 1,54 Millionen Euro – aber auch das dürfte ziemlich unrealistisch sein.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Ausgleich für Corona-Kosten

„Notwendig sind diese Tarifveränderungen auf Grund von Kostensteigerungen, unter anderem durch die Erhöhung des Mindestlohnes beziehungsweise durch Basiserhöhungen der Entlohnungen der Fachangestellten“, sagt Ostermann. Wie bereits zum Wirtschaftsplan erörtert, sei es nicht vorgesehen, coronabedingte Mindereinnahmen zu refinanzieren, es gehe lediglich um die Anpassung der Entgelte aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich des Personalaufwandes.

2019 als Kalkulationsgrundlage

Die Kalkulation beruhe auf zwei Säulen: Der berechnete Aufwand für 2021 sowie die Vergleichsrechnung zu den Besucherwerten des Jahres 2019, das letzte Betriebsjahr ohne coronabedingte Einschränkungen. Ostermann geht davon aus, dass durch die Veränderung der Entgelte letztlich 84.000 Mehreinnahmen generiert werden könnten. Anteilig wurde dieser Ansatz in den Wirtschaftsplan 2021 bereits eingearbeitet.

Preiswert im Vergleich

Laut interkommunalem Vergleich lägen die neu kalkulierten Entgelte noch erheblich unter dem Ist der Mitbewerber des Marienbades. Während hier künftig 4,40 Euro für zwei Stunden Bad-Nutzung zu zahlen sind, seien es im Blu Potsdam 4,90, im „Schwapp“ Fürstenwalde 3,50 für 1,5 Stunden, in der Kristalltherme Ludwigsfelde 4,70 Euro ebenfalls für 1,5 Stunden sowie im „Wilderado“ Wildau vier Euro für eine Stunde.

Eine gute Nachricht hat Werkleiter Ostermann für die kleinen Marienbadbesucher: Bereits beim Aufstellen des Haushalts für 2021 wurde diskutiert, wie die fehlende Schwimmausbildung durch Corona aufgeholt werden könne.

Verstärkt Schwimmkurse

Nun sein Vorschlag: Temporär sollen nach der Wiederinbetriebnahme des Marienbades verstärkt Ausbildungskurse durch die Vereine sowie durch das Marienbad selbst angeboten werden. „Notwendige Bahnkapazitäten werden hierfür notfalls durch Einschränkung der öffentlichen Nutzung sichergestellt.“

Eigene Angebote

Das Marienbad werde selbst drei Kurse zu je zehn Einheiten innerhalb von zwei Wochen anbieten – Montag bis Freitag zu festen Zeiten. In Abhängigkeit von der Nachfrage könnten somit sechs Kurse pro Monat durchgeführt werden. Geplant werde mit Gruppenstärken von acht bis zehn Kindern. Bedarfsabhängig könnten diese Kurse bis in die Sommerferien angeboten werden.

Der Landesschwimmverband (LSV) habe parallel zu einer Initiative der Schwimmvereine in den Sommerferien aufgerufen. Hier stehe das Marienbad in enger Abstimmung mit dem Stadtsportbund (SSB) als Koordinator.

Vereine wollen sofort handeln

Dieser wolle hingegen gemeinsam mit dem Marienbad unmittelbar nach einer möglichen Öffnung zusätzliche Schwimmkurse anbieten und nicht erst zu Ferienbeginn. „Hierfür wurden dem SSB täglich acht Bahnstunden angeboten.“ Dieses Angebot werde derzeit mit den Schwimmsportvereinen diskutiert.

Die Finanzierung der Bahnmiete für diese Initiative werde aus den nicht in Anspruch genommenen Erstattungen für das Vereinsschwimmen im ersten Quartal 2021 abgesichert.

Von André Wirsing