Brandenburg an der Havel - Brandenburg an der Havel: Empörung und Enttäuschung über den Warnstreik am Freitag im Klinikum

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des städtischen Klinikums in Brandenburg an der Havel an diesem Freitag zu einem Warnstreik. Die Krankenhausleitung verurteilt das scharf.