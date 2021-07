Brandenburg/H

„Ich wollte schon als Kind Ärztin werden“, erzählt Victoria Dworok und lacht. Mal wurde im Spiel an den Puppen herumgedoktert, mal an Haustieren – davon abhängig pendelte damals der Berufswunsch zwischen Human- und Tiermedizin. Und nun ist die 27-Jährige wirklich Ärztin.

Sie ist die erste Absolventin der Medizinischen Hochschule Brandenburg „Theodor Fontane“ (MHB) die vor sechs Jahren als private Uni als Gemeinschaftswerk von Brandenburg an der Havel und Neuruppin aus der Taufe gehoben wurde.

„Ich bin so stolz hier studiert zu haben und zum ersten Jahrgang zu gehören“, sagt Victoria Dworok. Sie ist eine Brandenburger Pflanze – aus Panketal: „Jetzt bleibt die Brandenburgerin in Brandenburg!“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor wenigen Wochen hat Victoria Dworok ihre letzte Prüfung an der MHB absolviert. Nach zwei Jahren in Neuruppin folgten die Jahre Ausbildung in Brandenburg im Städtischen Klinikum und der Hochschule am Nicolaiplatz, den Abschluss bildete das praktische Jahr in Bernau. Das dortige Klinikum gehört inzwischen auch zum Hochschulverbund.

Victoria Dworok, MHB-Absolventin Quelle: Benno Rougk

Die junge Ärztin gehört jetzt zum Team des Klinikdirektors „Innere Medizin“ Oliver Ritter. Bei dem bekannten Chefarzt und Hochschulprofessor will sie ihre Facharztausbildung in Innerer Medizin absolvieren und hofft, sich auch für die Kardiologie weiterqualifizieren zu können. Mindestens fünf, womöglich sogar acht Jahre wird die Ärztin in ihre weitere Ausbildung investieren.

Für das Städtische Klinikum ist die Einstellung von Victoria Dworok eine Premiere. „Das ist jetzt der eigene Nachwuchs, den wir am SKB zur Fachärztin weiterbilden können“, freut sich Geschäftsführerin Gabriele Wolter, die zu den Gründern der MHB gehört. Und sie erinnert sich noch so gut wie Victoria Dworok an das Sommersemester 2015 als 48 Studenten ihr Humanmedizin-Studium an der MHB begannen.

Ärzte für das Land Brandenburg ausgebildet

40 angehende junge Ärzte dieses ersten Jahrgangs haben jetzt ihr Studium beendet. Das Brandenburger Klinikum erwartet drei weitere MHB-Absolventen die im Herbst in Brandenburg ihre Facharztausbildung beginnen. „Ein Gründungsimpuls“ für die MHB sei damals gewesen, Mediziner für die Mark auszubilden, sagte MHB-Sprecher Eric Hoffmann der MAZ. In der Hochschule geht man davon aus, dass „der überwiegende Teil“ zunächst im Land Brandenburg arbeiten wird.

Ein Grund dafür ist, dass 30 Studienanfänger von 2015 Klinikstipendien erhalten hatten: Die Krankenhäuser aus der Region übernahmen einen Großteil der Studiengebühren, die Studierenden verpflichteten sich, eine Facharztweiterbildung am jeweiligen Haus zu beginnen.

Klinikum übernahm Studiengebühren

Victoria Dworok gehörte zu den fünf Studenten, für die das SKB jeweils die Studiengebühren in Höhe von 80.000 Euro übernahm. Nun kommen die Absolventen nach Brandenburg um ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Nur ein junger Arzt hat sich jetzt für Potsdam entschieden und zahlt das Geld zurück.

Wenn Victoria Dworok von ihrem Studium erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. „Ich würde wieder hier studieren wollen“, sagt sie und erzählt von den kleinen Studiengruppen, der Aufbruchstimmung, die mit der Hochschulgründung verbunden war, der Möglichkeit zur Mitsprache und Mitgestaltung – und dem „regelmäßigen, häufigen und frühzeitigen Arbeiten am Patientenbett.“

Oma hatte Recht!

In der Tat ist die Ausbildung an der MHB anders, als man sie von großen Unis kennt. Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert und durch die Arbeit an verschiedenen Standorten war die Lehre auch schon lange vor Corona „sehr digital“.

Es hat sich alles wunderbar gefügt, seit am Heiligen Abend 2014 der Brief von der MHB in Panketal ins Haus flatterte mit der Einladung zum Studium. „Meine Oma hat damals gesagt, das wird es jetzt“, erinnert sich Victoria Dworok. Und Oma hatte Recht. Heute ist ihre Enkelin Ärztin, aus einem Kommilitonen wurde ihr Lebensgefährte, der nun auch in Bernau seine Facharztausbildung beginnt.

Gemeinsam haben sie in der Mitte in Berlin eine Wohnung gefunden. „Ich freue mich jeden Tag hierher zu fahren, ich kann nur jedem empfehlen auch diesen Weg zu gehen.“

Stolze MHB-Absolventen, stolze Professoren

Dieser Weg zum Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie ist noch lang und steinig. Doch Victoria Dworok lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihn gehen wird. So wie sie auch die anderen Hürden gemeistert hat.

Nach dem Abitur mit 1,9 Notenschnitt fand sich nicht gleich ein Studienplatz an einer Uni. Victoria wurde Rettungssanitäter, machte ein Freiwilliges Soziales Jahr – ihr Ziel immer im Blick. Und das erste Ziel ist nun erreicht. Am 28. August wird das mit einer großen Absolventen-Sause des ersten Jahrgangs gefeiert.

Neue Studenten stehen bereit

Dann stehen die Neuen schon wieder in den Startlöchern, die, aus Neuruppin kommend, derzeit in Brandenburg an der Havel auf der Suche nach Wohnraum sind. An der MHB sind derzeit 396 Studierende der Humanmedizin eingeschrieben. In den ersten Jahren nahm die Hochschule jährlich 48 Medizinstudenten auf.

Inzwischen hat sich die Zahl verdoppelt. Auf jeden Studienplatz kommen etwa sechs Bewerber. Spricht man mit Professoren und Chefärzten des Klinikums, die sich für die MHB stark gemacht haben und machen wie René Mantke, Roland Becker, Thomas Enzmann, Stefan Lüth oder Hans Kössel – um nur einige zu nennen, wird schnell klar: Die Lehrenden sind ebenso stolz auf das, was auch sie hier in zehn Jahren aufgebaut haben wie die jungen Absolventen, die nun ihre Kollegen sind.

Von Benno Rougk