„Lina-Marie“ ist 120 Jahre alt, hat Tonnen Fisch transportiert und kommt aus Brandenburg an der Havel. Torsten Kirchhoff plant eine Geburtstagsparty für das älteste Schiff im Historischen Hafen.

Pläne für Geburtstagsparty

„Lina Marie ist besonders, so etwas gibt es in dieser Stadt nicht noch mal. Sie ist das erste Dampfschiff, das am 19.März 1901 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Eine Feier zum 120. Geburtstag wäre Pflicht. Wenn eine Fete wegen der Corona-Eindämmungsverordnung und der aktuellen Situation nicht möglich ist, fahren wir auf jeden Fall zu zweit von der Jahrtausendbrücke zur Näthewinde, zum Dom und machen eine Show“, sagt Torsten Kirchhoff.

Zur Galerie Die „Lina Marie“ ist das älteste Schiff im Historischen Hafen Brandenburg. Die MAZ zeigt Einblicke in den 120 Jahre alten Fischtransporter.

Der 57-Jährige ist Mitglied im Verein „Historischer Hafen“. Er sieht sich das Schiff an, betrachtet bei seinem Rundgang die Kajüte und spricht über seine Liebe zum Boot. „Wenn ich mit ihr unterwegs bin, steht die Zeit still“, sagt der Ehrenamtler.

Abenteuer am Steuer

Wenn Torsten Kirchhoff am Steuer des Schiffs steht, fühlt er das Abenteuer. Sekunden später spricht er über Touren von Fischern wie Lutz Schröder. Der Brandenburger fährt in den 80ern bis nach Hamburg, transportiert Fische, gerät bei seiner Arbeit in einen Sturm und kämpft stundenlang gegen Wind und Wellen, bis er erschöpft in seiner Heimatstadt ankommt.

Zukunft in Gefahr

Diese Geschichten will Torsten Kirchhoff bewahren. Doch die Zukunft des Fischtransporters ist in Gefahr. Weil das Schiff so alt, wächst die Liste der Baumaßnahmen und die Ehrenamtler brauchen bis zu 10.000 Euro für Reparaturen. Bislang fehlt eine Toilette, das Getriebe, die Lichtmaschine und der Anlasser sind aus den 70ern.

„Der Schrottpreis des Schiffs liegt bei 10.000 Euro, doch der ideelle Wert ist unbezahlbar. Wir brauchen alle fünf Jahre Erneuerungsmaßnahmen. Zum Geburtstag kommt Lina Marie im Herbst zur Werft Genthin, wo Mitarbeiter einige Teile erneuern. Das ist dringend notwendig“, sagt Torsten Kirchhoff.

Gebaut in der Wiemann-Werft

„Lina-Marie“ stammt aus der Wiemann-Werft und war von 1901 bis 1957 als Fisch-Transporter „Bau-Nummer 20“ für den Fischer Hermann Schröder auf Brandenburger Gewässern unterwegs. Die Tanks konnten bis zu 3500 Kilogramm lebenden Fisch aufnehmen.

Von 1957 bis 1992 nutzten Mitarbeiter der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) Brandenburg an der Havel die Lina Marie, anschließend stand sie in Havelaue.

Traum vom Finowkanal

Im November 2006 kauften Mitglieder des Vereins Historischer Hafen den Transporter und brachten ihn zurück in die Havelstadt. Hier liegt er neben dem Schrauben-Schlepp-Dampfer „Luise“, dem Reusenboot „Aali“ und dem Dampfbagger „Rawa 02“ im Becken vor der ehemaligen Schiffbauhalle der Wiemann-Werft in der Hauptstraße 77.

Seit April 2008 fahren mit der Lina Marie bei Ausflügen bis zu 12 Gäste. Das Schiff erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 14 Kilometern pro Stunde und lässt Torsten Kirchhoff von seinen nächsten Fahrten träumen.

Er liebt die Strecke von der Jahrtausendbrücke bis zum Leuchtturm am Breitlingsee und will den Transporter noch mal bis zum Finowkanal, eine 32 Kilometer lange Binnenwasserstraße auf der Oder steuern.

„Ich wünsche mir, dass möglichst viele Brandenburger dieses historische Schiff noch einmal erleben. So eine schöne Perle hat nur das Beste verdient und wir sollten sie mehr wertschätzen. Wer kann schon von sich behaupten, den 120. Geburtstag zu feiern“ sagt Kirchhoff.

