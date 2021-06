Brandenburg an der Havel: Fliegendes Omelett löst Polizeieinsatz im Axxon-Hotel aus

Brandenburg/H

Samstagnacht kam es zu einem Streit zwischen Gästen des Axxon-Hotels in der Magdeburger Landstraße in Brandenburg an der Havel. Gegen 23.30 Uhr beschwerten sich Hotelgäste auf ihren Zimmern über den Lärm, den andere Gäste im Innenhof verursachten. Irgendwann eskalierte der Streit und Hotelgäste warfen Gegenstände in den Innenhof. Als einem 33-jährigen Gast ein Omelett entgegenflog, ist ihm anscheinend der Kragen geplatzt. Er machte gemeinsam mit anderen Hotelgästen das Zimmer ausfindig aus dem die Eierspeise geflogen kam und öffnete gewaltsam die Tür. Dort knöpfte er sich einen Jugendlichen vor und schubste ihn. Der 17-Jährige soll dabei gegen eine Tür geprallt und leicht verletzt worden sein. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Von MAZ