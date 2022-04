Brandenburg an der Havel: Frau fährt betrunkenen E-Roller-Fahrer um

Brandenburg an der Havel

Auf einem Parkplatz in der Willibald-Alexis-Straße in Brandenburg an der Havel stieß eine Autofahrerin mit einem E-Roller-Fahrer zusammen.

Als sie gegen 18 Uhr von ihrem Parkplatz losfuhr, übersah sie den Mann offenbar, weil die Sonne tief stand. Der E-Roller-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Als die Polizei eintraf, um den Unfall aufzunehmen, vermuteten die Beamten, dass der Mann alkoholisiert sein könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Auch ein Drogenschnelltest viel positiv aus.

Brandenburg an der Havel: E-Roller war nicht versichert

Damit nicht genug: Der Fahrer des E-Rollers konnte keinen Führerschein nachweisen und der Roller selbst, der keine Kennzeichen trug, war nicht versichert.

Neben der Unfallanzeige gegen die Frau wurde dementsprechend auch eine Anzeige gegen den Mann aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline