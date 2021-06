Brandenburg/H

Ein Drama aus dem Trinkermilieu wird vor dem Amtsgericht in Brandenburg verhandelt: Eine Frau muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie soll ihren Ex-Partner im Dezember 2019 mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Zudem wird ihr noch eine zweite Tat vorgeworfen, in der sie den Geschädigten mit einer Gartenschere in den Finger geschnitten haben soll, während dieser schlief.

Frühere Streitigkeiten

Was ist passiert? Die Angeklagte und der Geschädigte, beide haben ein massives Alkoholproblem, lernen sich etwa ein halbes Jahr vor dem Vorfall im Entzug kennen. Eines Tages steht er mit einer Reisetasche vor ihrer Tür und wohnt von da an die meiste Zeit bei ihr. Das Zusammenleben gestaltet sich jedoch alles andere als harmonisch. „Er hat mich zuhause eingesperrt und mir die Schlüssel abgenommen“, berichtet die Angeklagte. Zudem soll er mehrfach handgreiflich geworden sein.

Der Druck sorgt dafür, dass die Angeklagte wieder mit dem Trinken beginnt – acht bis zehn Bier am Tag. Auch am Tag der verhandelten Tat beginnen beide früh mit dem Trinken. Irgendwann am Abend beginnt der Geschädigte nach Aussage der Angeklagten, sie zu beleidigen und ihr mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Aus Angst holt sie das Messer aus der Küche, um ihm deutlich zu machen, dass er aufhören soll. Ihr betrunkener Partner weicht jedoch nicht zurück. Aus Panik, wie sie sagt, sticht sie schließlich zu. Der Geschädigte schlägt sie daraufhin noch ein letztes Mal, diesmal mit dem Handy in der Hand. Dann ruft er die Polizei.

Angriff, während er schlief

Der Geschädigte erscheint im Gerichtssaal in Handfesseln und in Begleitung der Justiz. Er selbst hat bereits mehrere Vorstrafen angesammelt. Die Darstellung des fraglichen Abends inklusive des im Grundsatz unstrittigen Messerangriffs gestaltet sich aus seiner Sicht ganz anders. Wie viel genau er selbst an dem Abend getrunken hat, kann er nicht sagen. Ein Streit sei wohl entstanden, als er ihr das Bier wegnimmt, um es wegzukippen, damit sie aufhört zu trinken. Daraufhin wird die Angeklagte wütend. Der Geschädigte hält ihr die Bierflasche verkehrt herum über den Kopf, um zu zeigen, dass sie leer ist.

Die Angeklagte geht daraufhin duschen, er legt sich auf die Couch und schläft ein. Irgendwann wacht er auf – etwas hat ihn gestochen. Die Angeklagte steht mit einem Messer in der Hand zwischen Couch und Schlafzimmertür. Als er auf sein T-Shirt blickt, sieht er Blutflecken, woraufhin er ihr mit dem Handy auf den Kopf schlägt.

Die zweite Tat, die vor Gericht verhandelt wird, soll sich am 15. Dezember 2020 zugetragen haben. Der Geschädigte beschreibt, wie die Angeklagte ihn mit einer rosa-weißen Rosenschere verletzt. Auch hier, so sagt er, liegt er wieder schlafend auf Couch. Die Angeklagte bestreitet auf Nachfrage vehement, überhaupt eine Gartenschere zu besitzen. Der Mann, der vor Gericht als Nebenkläger auftritt, meldet diesen Vorfall auch erst Wochen später der Polizei. Anlass: Sie wirft ihn aus der Wohnung, stellt ihm seine Sachen vor die Tür.

Aufregung im Gerichtssaal

Ratlosigkeit herrscht bei den Prozessbeteiligten. Wer sagt hier die Wahrheit, wer lügt? Zwischen Nebenklägervertreter und Verteidiger entbrennt eine heftige Diskussion. Andreas Suska, der den Geschädigten vertritt, beanstandet die Art der Fragestellungen des Verteidigers. Auch Richterin Tix und die Staatsanwältin geht er an. Die Situation eskaliert soweit, dass die Verhandlung schließlich unterbrochen werden muss. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt die Staatsanwältin. Auch die Richterin ist fassungslos.

Schließlich wird das Verfahren zur ersten Tat gegen eine Geldauflage von 1000 Euro eingestellt. Die Angeklagte muss diese Summe innerhalb von sechs Monaten zahlen, mit einer möglichen Verlängerung von drei Monaten. In einem Adhäsionsantrag um zivilrechtliche Ansprüche fordert der Nebenkläger weitere 5000 Euro für seinen Mandanten. Für die zweite verhandelte Tat kommt es aufgrund von mangelnder Beweislage zu keiner Verurteilung.

Von Julia Kazmierczak