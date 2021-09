Brandenburg/H

Als jetzt beim Bauausschuss die Wogen hochschlugen und beim Thema Brückenneubau klar wurde, wie gravierend die Probleme dort sind, glaubte mancher seinen Ohren nicht zu trauen. Man prüfe, so der Fraktionschef der Freien Wähler (FW) Dirk Stieger, ob man gegen den Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ein Abwahlverfahren starte.

Man sei unzufrieden mit seiner Arbeit und der von ihm geleiteten Behörde. Und diese Unzufriedenheit habe sich überall in der Stadt breit gemacht. „Ich war überrascht. Bin mal gespannt, ob er das ernst meint“, sagt der Gründe Stadtverordnete Ralf Krombholz.

Dirk Stieger (Freie Wähler) zweifelt grundsätzlich am OB. Quelle: Heike Schulze

Die Idee, ein Abwahlverfahren gegen den Oberbürgermeister zu starten, sei kein Schnellschuss, beteuert Stieger am Montag. Schon 9097 Unterschriften würden reichen um das Verfahren in Gang zu setzen. Nun sind die FW in der Havelstadt keine Macht sondern haben nur 5 von 46 Mandaten. Doch „ich halte das ich für realistisch möglich, denn die Unzufriedenheit mit dem Verwaltungshandeln ist überall in der Stadt zu spüren“, sagt der Vorreiter der FW, der früher in der SPD tätig war.

Es sei ja durchaus zu bedauern, dass Scheller quasi allein das Rathaus führen müssen, weil die Beigeordneten Michael Brandt und Wolfgang Erlebach gingen und der von ihm ausgewählte Baubeigeordnete Michael Müller (parteilos) „einfach nicht in die Gänge kommt.“

Aber es gäbe ein Vielzahl von Gründen, die ihn überlegen ließen, ob der Oberbürgermeister der richtige Mann an der richtigen Stelle sei. Als nur „einige Beispiele“ nannte er das monatelange Hickhack um den Bürgerservice, der nach Corona aus Sicht der FW „noch immer nicht läuft“. Auch der Bau der Ersatzbrücke in der Magdeburger Straße komme „erkennbar nicht voran“.

Steht inzwischen auch in der Kritik: der parteilose Beigeordnete Michael Müller. Quelle: Rüdiger Böhme

Wie berichtet, verzögert sich der Bau weiter, viele offene Fragen sind ungeklärt, was in der Vorwoche in Bauausschuss für massiven Ärger und einen seltsamen Auftritt von Michael Müller sorgte. Ähnlich unzufrieden sei man mit der scheinbaren Tatenlosigkeit der Verwaltung in Sachen Verkehrsentlastung über die geplante Spange in der Gerostraße, die lange beschlossene Lärmminderung in der Altstadt, die nicht umgesetzt werde, das Fehlen von Bauprojekten um Zuzug zu generieren.

„Chancen werden verspielt“

Die Stadt verspiele die Chanen, die die Metropolen-Region jetzt biete, vom Tesla-Effekt würden nur andere profitieren, klagt Stieger. „Wenn ich solche Sachen selber nicht in die Reihe bekomme, dann muss ich mir externe Hilfe holen“, rät Stieger nun Scheller und seinem Vize Müller mit Blick auf fehlende Angebote für die Schaffung von Wohnraum „für unterschiedliche Geldbeutel“.

Er verstehe nicht, warum Brandenburg sich mit der Wobra nicht an Potsdam mit der „Pro Potsdam“ orientiere, die als Stadtentwicklungsgesellschaft fungiere. Allein ist Steiger mit der Kritik am Rathaus tatsächlich nicht. Ob sein Unmut allerdings reicht, ein Abwahlbegehren gegen Scheller zu initiieren, darf bezweifelt werden.

Scheller ist in der Bevölkerung anerkannt und genießt auch bei der Landesregierung Vertrauen und einen guten Ruf. Sowohl die SPD als auch die Freien Wähler selbst waren ja noch bis vor einigen Monaten bereit mit Scheller und dessen CDU ein Regierungsbündnis zu schmieden, um das Machtvakuum an der Spitze des Rathauses zu beseitigen.

Breite Basis für Zusammenarbeit

Auch die Grünen hatten Zusammenarbeit in Sachfragen signalisiert und angekündigt, dafür keine Posten im Rathaus beanspruchen zu wollen. Und zwar anders als CDU, FW und SPD, die Beigeordnetenstellen beanspruchten.

Wie es insgesamt in der Stadt weitergeht, ist offen. Vor der Bundestagswahl würden er und die CDU-Kreisvorsitzende Dietlind Tiemann keine Gespräche zur Zukunft der Stadt mehr führen, sagt beispielsweise der SPD-Vorsitzende Daniel Keip. Danach sehe man weiter.

Zur Mitarbeit bei der Gestaltung der Stadt sei man inhaltlich weiter bereit. Über dies und alles andere sei zu reden. Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser ließ wiederholt die Bereitschaft erkennen, OB Scheller unterstützen zu wollen. Wie sie der MAZ bestätigte, habe sie dazu auch schon Gespräche mit ihm geführt. Ob dies mit Parteichef Keip abgestimmt war ist allerdings unbekannt.

FW fühlen sich abgehängt

„Wir haben uns das nach der Kommunalwahl anders vorgestellt. Da schien eine enge Zusammenarbeit zwischen CDU und Freien Wählern möglich“, sagt Stieger und fährt fort: „Ich habe so den Eindruck, dass der OB am besten mit Rot-Rot-Grün zusammenarbeitet.“

Scheller seinerseits nimmt die Kritik gelassen: Natürlich seien ihm die Probleme bekannt, die in der Pandemie entstanden. Er werde, so Scheller, Dirk Steiger „erläutern, welche Probleme es bei bestimmten Themen und Sachverhalten gibt. Aber offenbar ist Dirk Stieger nicht gewillt, sich mit objektiven Hinderungsgründen und notwendigen Teilschritten – wie bei der Gerostraße – auseinanderzusetzen.“

