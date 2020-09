Brandenburg/H

Das Datum war todunglücklich gewählt. Ausgerechnet am 20.März, dem Tag der ersten Corona-Einschränkungen, gab die Kultusministerkonferenz bekannt, dass die Deutsche Friedhofskultur als „immaterielles Kulturerbe“ der Unesco anerkannt worden sei.

Angesichts des der Umstände blieb die Meldung weitgehend unbeachtet von den Medien, erinnert sich Martin Mitrenga, der Chef des Neustädtischen Friedhofes unweit des Hauptbahnhofes.

Anzeige

Denkmalpflegerin Anja Castens (re.) und Martin Mitrenga, Leiter des Neustädtischen Friedhofs, stehen noch vor dem 2017 renovierungsbedürftigen Grab von Carl Reichstein auf dem Neustädtischen Friedhof. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Dabei hatten er und andere engagierte Friedhofsverwalter, Bestatter, Gärtner, Steinmetze und Verwalter deutschlandweit jahrelang darum gekämpft, die traditionelle Friedhofskultur in Deutschland mit dieser Ernennung wieder in das Bewusstsein der Menschen zurückzuführen.

Der Tag des Friedhofs, am 20. September, steht deshalb ganz im Zeichen der Friedhofskultur und in über 100 Städten werden dabei gleichzeitig die wichtigsten Friedhöfe mit Schildern als Kulturräume des immateriellen Erbes „ Friedhofskultur“ gekennzeichnet. Und der Friedhof in der Neustadt, um den sich Mitrenga seit Jahren verdient macht, wird dazugehören.

Friedhof im Wandel

Wer in Brandenburg das Zeitliche segnet, musste viele, viele Jahrzehnte lang in Sarg oder Urne auf einem kommunalen Friedhof begraben werden. Seebestattungen, Friedwälder oder das Verstreuen der Asche, waren oft nur über Umwege möglich. Doch das hat sich geändert, das sogenannte Friedhofswesen befindet sich im Wandel. Und in Gefahr.

Mit diesen Denkmalen auf dem Friedhof wird kaum Werbung gemacht. Quelle: Jast

Die Friedhöfe als Kulturorte würden seit Jahren einen Wandel erfahren. Das verlange von den Hütern der Friedhöfe „neue Ansätze und dazu sind wir bereit“, sagt Martin Mitrenga. Am Ende ist die Friedhofskultur sicher nicht. Aber Friedhofsgärtner, Bestatter und Steinmetze erfahren längst am eigenen Geldbeutel, dass sich ein rasanter Wandel vollzieht.

Immer mehr Menschen entscheiden sich für Grabstellen ohne klassische Merkmale wie Grabstein und Grabumrandung mit liebevoll arrangierten Blumenbeeten. Ein anonymes Urnengrab, eine Urne an der Wurzel eines Baums – große Beerdigungen mit Sarg und langem Trauerzug sind selten geworden.

Nachfahren über die Welt verstreut

Die Gründe dafür liegen auf der Hand, sagt Mitrenga. Während früher viele Generationen in einem Dorf oder einer Stadt wohnten und sich die Grabpflege im Kirchhof oder auf dem Zentralfriedhof teilten, sind heute die Kinder vieler Brandenburger in Deutschland, die Enkel sogar in der ganzen Welt verteilt.

Der trauernde Achill auf dem Neustädtischen Friedhof in Brandenburg/Havel Quelle: Heiko Hesse

Und wo die Menschen mobiler geworden sind, und vielfach nicht mehr am Ort wohnen, an dem die Eltern lebten und starben, ist es schwierig, Gräber selbst zu pflegen. „Aber dagegen können, dagegen wollen wir etwas tun“, sagt Mitrenga im Gespräch mit der MAZ. „Wer nicht will oder nicht kann“, braucht sich nicht zu kümmern.“

Niemand will vergessen werden

Auf kleinen Grabstellen würde auch die Friedhofsverwaltung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern und vergleichsweise günstig dafür sorgen, dass die Gräber gepflegt werden und man sich an die Toten erinnern kann. „Kommen ältere Menschen zu uns um über den Tod und die Beerdigung zu reden, kommt häufig das Argument, sie wollen keinem zur Last fallen und deshalb anonym bestattet werden“, sagt der Chef von 5000 Grabstellen.

Ist es ist noch viel Platz auf dem Brandenburger Friedhof in der Neustadt, zeigt Martin Mitrenga. Quelle: Jast

Frage man dann nach, würden aber alle durchweg betonen, dass sie lieber ein Grab hätten, an dem man sich an sie erinnern kann. Dem habe der Neustädtische Friedhof Rechnung getragen. Um kleine Stelen herum werden die Urnen angeordnet und die Lebensdaten auf Tafeln vermerkt. Man dürfe die Friedhöfe nicht der Vernachlässigung anheim fallen lassen, ist Mitrenga überzeugt.

Friedhof kümmert sich um die Pflege

Deshalb solle das Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung des Gottesackers in der Gemeinde, also für das Kulturerbe und die Erinnerungskultur geschärft werden. „Viele von denen, die wissen, dass sie bald sterben, haben den Weltkrieg erlebt. Sie haben für ihre vielen Toten Dutzende Gießkannen Wasser über den Friedhof geschleppt. Das wollen sie ihren Erben nicht antun. Aber müssen sie heute auch nicht mehr“, sagt Mitrenga.

Vor etwa zehn Jahren ließen sich nur etwa 100 Menschen in der Neustadt beerdigen. Inzwischen sind es wieder etwa 250 im Jahr. Häufig Urnenbestattungen. „Die Menschen wollen sich an ihre Lieben erinnern und brauchen dafür einen Platz.“ Häufig habe er jetzt erfahren, dass der Wald sich ändert und Menschen den Baum nicht mehr finden, unter dem sich ein Verstorbener begraben ließ und immer wieder tauchen an Stränden Steinplatten auf, die eigentlich dort nicht stehen sollten, wo auf dem Meer die Asche verstreut wurde.

Viele kaufen schon jetzt eine Stelle

„Deswegen haben wir wieder Zuwachs, deswegen kommen auch heute schon Menschen und kaufen sich ihre Grabstelle, obwohl sie noch viele Jahre leben werden“, berichtet Mitrenga aus dem Alltag.

Der Friedhof, wie man ihn heute Deutschland kennt, ist gerade 200 Jahre alt. Die Gesetze in den aufgeklärten europäischen Nationen führten zur Schließung der innerstädtischen Friedhöfe, und gleichzeitig wurden die Rechte der Kirchen zur Unterhaltung eigener Friedhöfe beschnitten. Für viele Kirchhöfe in den Städten bedeutete dies das Ende ihrer Existenz. Kleinen innerstädtische Kirchhöfe wurden abgelöst von Zentralfriedhöfen, die repräsentativ, hygienisch und effizient sein sollten.

Veränderungen erwartet

Die daraus entstandene Friedhofskultur, die sich heute in parkähnlichen Arealen spiegelt, ist längst Tradition geworden und ließ auch den Neustädtischen Friedhof mit seinen hochherrschaftlichen Grabmalen zu einem kulturellen Kleinod werden.

Das Problem: Es gibt zu wenig Unterstützer für diese historischer Friedhöfe, die genug Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um das Kulturgut im Bewusstsein der Bürger wach zu halten. Kaum ein Stadtführer verirrt sich trotz der geschichtsträchtigen Grabmale auf den Friedhof. und verweist dort auf sepulkrale Sehenswürdigkeiten.

Anstoß zum Nachdenken

In den zurückliegenden Jahren ist unter Federführung von Mitrenga und den Denkmalschützerinnen Katrin Witt und Anja Carstens viel dafür getan worden, denkmalwürdige Grabstätten wieder auf Vordermann zu bringen.

Doch mit Blick auf die Vielzahl von Friedhöfen und die sich ändernden Bedarfe steht zu vermuten, dass mittel- und langfristig der heutige Bestand an Friedhofsfläche auch für historische und denkmalwerte Friedhöfe kaum gesichert werden kann. Auch deshalb geht Martin Mitrenga in die Offensive: „Ich denke, wenn unsere Friedhofskultur endlich als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, dann ist das eine Anregung zum Nachdenken über sich, sein Leben und Sterben und das seiner Ahnen und Kinder.“

Von Benno Rougk