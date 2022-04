Brandenburg/H

Es ist schon zur Tradition geworden, dass Fachbetriebe der Stadt Brandenburg an der Havel und näheren Umgebung die Gartensaison direkt im Herzen der Havelstadt eröffnen.

Nach einem zweijährigen Corona-Tiefschlaf kann der Gartenmarkt am vierten Aprilwochenende stattfinden und ruft jede Menge Frühlingsgefühle hervor: „Wir sind froh, dass der Gartenmarkt wieder unter normalen Umständen stattfinden kann, die Freude ist groß“, sagt Dirk Forberger von der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft.

Ob Pflanzen für Garten, Beet und Balkon oder das passende Gartengerät: Auf dem Neustädtischen Markt werden am 23. und 24. April 2022 jeweils von 10 bis 18 Uhr allerlei regionale Produkte für Heim und Garten angeboten.

Tipps von den Profis aus Brandenburg an der Havel

„Wie in den zurückliegenden Jahren sind Floristen, Gartenbaufirmen sowie Anbieter mit Gartendekorationen dabei“, informiert Forberger. Hobbygärtner können sich außerdem Tipps von den Profis für die passende Bepflanzung oder für die individuelle Gestaltung einholen und neue Trends entdecken.

Von Gartenutensilien und Gartengeräten bis hin zum Kunsthandwerk. Quelle: STG

Handgefertigtes Steingut, sowie wetter- und frostbeständige Gebrauchs- und Dekorationskeramik finden sich am Stand der Töpferei am Weinberg. Das Offene Atelier „Mal-Dir-Deine-Welt-Verein“ bietet ebenfalls Töpferware an.

Ordentlich stöbern durch Bio-Saatgut, Jungpflanzen, Gehölze, Kakteen und weitere Pflanzen können die Besucher bei verschiedenen Ausstellern, wie etwa dem Saatgut- und Permakulturgarten Alt Rosenthal oder bei Gartenbauer und Florist Andreas Fröhlich aus Rathenow. Die Lebenshilfe hat einen Stand mit handgefertigten Keramikartikeln, auch für DDR-Softeis, Langos und Spezialitäten aus der Region ist gesorgt.

Verkaufsoffener Sonntag in Brandenburg an der Havel

„Viele nutzen nach dem Besuch des Marktes die Möglichkeit, auch noch durch die Geschäfte zu schlendern“, berichtet Dirk Forberger. Am Sonntag laden die Geschäfte der Innenstadt von Brandenburg an der Havel von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag für einen entspannten Einkaufsbummel in den Geschäften der Innenstadt und der Sankt-Annen-Galerie ein. Die Restaurants und Cafés bieten kulinarische Speisen.

Von Franziska von Werder