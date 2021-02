Brandenburg an der Havel: Gedenken an Neonazi-Opfer Sven Beuter

Brandenburg (Havel)

An den Tod des Punks Sven Beuter nach einem Neonazi-Angriff vor 25 Jahren ist in Brandenburg an der Havel mit einer Gedenkveranstaltung erinnert worden. An dem Gedenken nahmen am Samstag laut Polizei rund 170 Menschen teil. Der 23-jährige Sven Beuter wurde am 15. Februar 1996 in der Stadt zusammengeschlagen und erlag fünf Tage später seinen Verletzungen. Der rechtsextreme Hintergrund wurde damals laut Amadeu-Antonio-Stiftung acht Monate lang vom Polizeipräsidium verschwiegen. Der Täter wurde dem Verein Opferperspektive zufolge später wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt.

Von dpa