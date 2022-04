Brandenburg/H

Eine Überraschung für die Besucher hat Gedenkstättenleiterin Sylvia de Pasquale bis zum Schluss aufgehoben. Vor der Eröffnung der Sonderausstellung „Bruchstücke ‘45 – Von NS-Gewalt, Befreiungen und Umbrüchen in Brandenburg“ präsentiert sie ein beeindruckendes Bronzemodell des Zuchthauses Brandenburg-Görden, „das schon anlässlich des 75. Jahrestages in Auftrag gegeben wurde“ und nun seinen festen Platz vor dem Gebäude in der Anton-Saefkow-Allee 38 fand.

Ein Bronzemodell des Zuchthauses Brandenburg Görden wurde bei der Gedenkveranstaltung vorgestellt Quelle: Heike Schulze

Zu diesem Zeitpunkt haben die Gäste – Vertreter der Stadt und verschiedener Parteien – eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 77. Jahrestages der Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-Görden in den Räumen der früheren Hinrichtungsstätte auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt besucht und Kränze niedergelegt. Mit zwei Jahren Verspätung. Die Feier sollte bereits 2020 stattfinden. Die Pandemie kam dazwischen.

Sylvia de Pasquale erinnerte in ihrer Ansprache an die 2032 in der Einrichtung vollstreckten Hinrichtungen. „28 Männer mussten am 20. April 1945 sterben. Am 27. April wurde die Strafanstalt durch die Rote Armee befreit“.

Susanne Hoffmann, Justizministerin des Landes Brandenburg, greift das Schicksal eines der letzten Hinrichtungsopfer Leon Sowiński auf, dessen Sohn Christian sich mit einer eingespielten Videobotschaft an die Versammelten wendet.

Sie kann nach ihrer langjährigen Arbeit als Juristin bis heute nicht nachvollziehen, dass „sich die Justiz unter Hitler bis zum letzten Moment für Unrechtsurteile hergab“, und nicht einmal nach Kriegsende in jedem Fall Schluss war.

Die „Gräueltaten, die damals geschehen sind, müssen auch heute noch verfolgt werden“, sagt sie und benennt das Strafverfahren gegen SS-Rottenführer Josef S., der in Brandenburg an der Havel lebt und als KZ-Wachmann angeklagt ist, in Sachsenhausen Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Menschen geleistet zu haben. „Dieses Verfahren ist von weltweitem Interesse.“

Maren Jung-Diestelmeier erläutert als Kuratorin der neuen Ausstellung die Grundidee: 45 Objekte sind Ausgangspunkte für 45 Geschichten geworden, die aktuell in fünf verschiedenen Gedenkstätten gezeigt werden und Einblicke in ein Jahr der Gewalt, der Befreiungen und der Umbrüche in Brandenburg im Jahr 1945 geben. Die Tür zur Ausstellung schließt schlussendlich Nora Zirkelbach auf, sie hat die Teilausstellung in Brandenburg an der Havel kuratiert.

