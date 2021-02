Brandenburg/H

Am Samstagvormittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Neuschmerzke aus. Am Lehmberg war ein kleiner Geräteschuppen in Brand geraten, teilte Polizeisprecherin Sandra Kose von der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel am Sonntag mit.

Der Holzschuppen mit einer Grundfläche von etwa fünf Quadratmetern stand auf dem Grundstück des Eigentümers. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte dieser die Flammen selbst löschen. Wie das Feuer entstand, ist noch unklar, deshalb ermittelt nun die Polizei. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

Von MAZ