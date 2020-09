Die Firma Hausfloss.de vermietet Hausflöße in der Caasmannstraße 2 in Brandenburg und in Brielow-Seehof, Am Seehof 22 e. Sie ist unter 01522/9804101 zu erreichen und im Internet unter hausfloss.de zu finden. Inhaber ist Andreas Beutel.

Auch bei der Pension Havelfloß in der Altstädtischen Fischerstraße 2 kann man sich ein Hausboot leihen. Reservieren kann man entweder unter www.pension-havelfloss.de oder unter 03381/269022. Inhaberin ist Christiane Dierich.

Bei der Firma Aquare Charter gibt es Bungalowboote, unter anderem in Plaue in der Großen Mühlenstraße 24f. Zum Buchen schreibt man eine Mail an reservierung@bunbo.de oder ruft an unter 03381/890460. Geschäftsführer ist Christian Hampe. Weitere Informationen im Internet unter bunbo.de.

Diki Tours betreibt einen Hafen in Brandenburg in der Straße Am Hafen 7. Erreichbar ist das Unternehmen unter der Berliner Nummer 030/58 85 87 59 oder im Internet unter www.diki-tours.de. Geschäftsführerin ist Sandra Robinson.

Hausboote bietet auch die Firma Marina & Bootsbetrieb Niederhavel am Wiesenweg 13. Sie ist unter 03381/ 7950585 zu erreichen und im Internet unter www.marina-hausboote.de zu finden. Geschäftsführer ist Martin Scharlach.