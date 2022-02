Brandenburg/H

Die Fouqué-Bibliotek verwandelt sich am 5. März – wie an jedem ersten Samstag im März – in das „Haus voller Geschichten“. Erzähler, Musikerinnen und Puppenspieler entführen ihre kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Mal in eine Welt voller Glück. Auch wenn der Weg dorthin eigentlich nie geradeaus verläuft.

Karin Warnken und Zoya Nidens kennen das besondere Geheimnis des Hasenbratens, eines Bratens, der dem Hasen zum Glück erspart geblieben ist. Außerdem berichten die beiden Erzählerinnen vom „Glück des Holzfällers“.

Eine schöne Sage aus Brandenburg an der Havel

Die Brandenburger Puppenbude holt eine der schönsten Brandenburger Legenden hervor und erzählt vom Glück der drei Kunstpfeifergesellen, das sie beim „Turmsturz von Katharinen“ hatten.

Sagen und Legenden aus Brandenburg sind die Fundgruppe, aus der Brandenburger Puppenbude schöpft – beim „Haus voller Geschichten" im März 2019 in der Fouqué-Bibliothek. Quelle: Heiko Hesse

Stadtpfeiferin Katha entlockt ihrem Hümmelchen manche glücklichen Töne und schönen Lieder.

Hamid Saneiy bringt aus Aserbaidschan die Geschichte „Der dumme Mann sucht das Glück“ mit, singt und musiziert dazu.

Hamid Saneiy stammt aus Aserbaidschan und bringt eine Glücks-Geschichte aus seiner alten Heimet mit. Quelle: privat

Till Eulenspiegel zu Brandenburg hat eine neue Mär vom unsterblichen Schelm aufgeschrieben und erzählt „Wie Till Eulenspiegel dem Teufel das Glück abluchste“.

Wegen Corona kann man nur in kleinen Gruppen lauschen

Weil die Pandemie im März noch nicht vorbei ist, suchen sich die Musiker und Erzählerinnen in der Bibliothek eigene Räume, in denen sie den Gästen in drei kleinen Gruppen die Geschichten erzählen und sie mit Liedern erbauen. Da sie ihre kleinen Vorträge für jede der drei kleinen Gruppen wiederholen, bekommen alle alles mit.

Die Teilnehmerinnen-Zahl ist auf 30 begrenzt. Es gilt die 2G-Regel und in der Bibliothek ist FFP2-Maskenpflicht. Wer dabei sein möchte, kann Karten kaufen. Kinder bis 14 Jahren sind frei, alle anderen zahlen pro Nase 3 Euro. Die Aktion ist für Leute ab 7 Jahre.

Karten gibt es in der Fouqué-Bibliothek in Brandenburg an der Havel

Die Karten gibt es ab Freitag, 11. Februar 2022, in der Bibliothek am Altstädtischen Markt im 2. Obergeschoss. Das Haus voller Geschichten ist am Samstag, 5. März 2022, 10 bis 14 Uhr, in der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt in Brandenburg an der Havel zu erleben.

