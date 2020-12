Brandenburg/H

Der junge italienische Schwarzfahrer in Brandenburg an der Havel muss nicht in Haft, auch nicht auf Bewährung. Der 23-Jährige war vor rund zwei Jahren gewalttätig gegenüber Straßenbahnkontrolleuren geworden und hatte einen von ihnen durch Schläge und Tritte verletzt.

Das Schöffengericht Brandenburg an der Havel verurteilte den Angeklagten nach zweitägiger Verhandlung wegen versuchter räuberischer Erpressung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 20 Euro, in der Summe also zu 2400 Euro Strafe. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Mit dieser Strafe würde der junge Mann als vorbestraft gelten, der inzwischen nicht mehr in Brandenburg lebt, sondern in Süddeutschland. In der Havelstadt war er vor zwei Jahren in einem Eiscafé beschäftigt gewesen.

Straßenbahnkontrolleur verletzt

Am fraglichen Tag war er ohne Fahrschein mit der Straßenbahn gefahren und in Höhe der Jahrtausendbrücke prompt als Schwarzfahrer erwischt worden. An der Haltestelle war es dann zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf der aus der Nähe von Neapel stammende Mann einen Kontrolleur so erheblich verletzt hat, dass der für längere Zeit krankgeschrieben wurde.

Für die Straftat wäre eine deutlich höhere Strafe mit Haft denkbar gewesen. Für die mildere Strafe spielte eine Rolle, dass die vorgeworfene Tat schon längere Zeit zurückliegt.

Von Jürgen Lauterbach